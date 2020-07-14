İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz zafer sergisi - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz zafer sergisi

İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz zafer sergisi Darbecilerin zarar verdiği bir araba havalimanı'nda sergileniyor 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'ncü yıl dönümü nedeniyle zafer fotoğrafların ve darbe girişimini bastırırken hayatını kaybeden şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi...

İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz zafer sergisi

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Darbecilerin zarar verdiği bir araba havalimanı'nda sergileniyor

İSTANBUL - 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'ncü yıl dönümü nedeniyle zafer fotoğrafların ve darbe girişimini bastırırken hayatını kaybeden şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi İstanbul Havalimanı'nda açıldı.

Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük kapılarından biri olan İstanbul Havalimanı, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain darbe girişimine karşı milletimizin iradesini gösteren zafer fotoğraflarının yer 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü Sergisi açıldı. Açılışta, Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, İstanbul Havalimanı Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Ersan Dikili, DHMİ İstanbul Havalimanı Başmüdür vekili Özkan Polat ve davetliler katıldı. İstanbul Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu katındaki ana sergi alanında bulunan sergide darbe girişimini bastırırken şehit olanların fotoğrafları ve darbe gecesi çekilen 45 fotoğraf yer aldı. Dış hatlarda ise A-B kontuarlarında bulunan foto bloklar halindeki 10 adet fotoğraf ve darbe gecesi zarar gören bir araçta 12 gün boyunca sergilenecek.

Aziz vatanımızı işgale yeltendiler

İstanbul Havalimanı'nda açılışı gerçekleştirilen Zafer Fotoğrafları sergisinin açılışında bir konuşma yapan 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik "15 Temmuz 2016 gecesi aziz vatanımızı işgale yeltenen Fetullahçı teröristlere karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları, havalimanlarını doldurarak bu hain darbe girişimine dur dememizin üzerinden 4 sene geçti. Bu ihanet girişiminin en önemli hedeflerinden biri de hiç şüphesiz ülkemizin küresel projelerini akamete uğratmaktı. Bu anlamda İstanbul havalimanında bu etkinliği düzenliyor olmamızı da son derece manidar bir tevafuk olarak görüyorum. Milletçe el ele vererek hem irademize sahip çıktık küresel şeytanların maşalarını hüsrana uğrattık, hem de 2023 hedeflerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ettik. Bugün burada Türkiye'nin yüz akı bir projeyi büyük bir başarıyla işleten yerli ve milli firmamız İGA ile hem şehitlerimizin aziz ruhlarını yad ediyor, hem de geleceğe yönelik heyecanımızı ve umutlarımızı tazeliyoruz" dedi.

15 Temmuz'da bir destan yazıldı

15 Temmuz 2016 gecesi ülke tarihinin en karanlık gecelerinden biri yaşadıklarını ifade eden İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ise şunları söyledi:

"15 Temmuz 2016 gecesi genci, yaşlısı, kadını, erkeği 7'den 70'e milletimizin ortaya koyduğu irade ile bu karanlık gece aydınlığa dönüştü ve milli bir destan yazıldı. Havalimanı çalışanlarımızın da milletimizin tamamıyla birlikte sokaklara döküldüğü, demokrasiye sahip çıkmak için milletimizin gözünü bile kırpmadan tankların önüne yattığı 15 Temmuz gecesinde yaşananları,her zaman hafızalarımızda diri tutmalıyız. İstanbul Havalimanı'nda sergilediğimiz"15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü Sergisi" ile 15 Temmuz gecesi millet için canını feda eden 251 şehidimizin ve 2 bin 190 gazimizin kahramanlıklarını bir kez daha yad ediyoruz. Her karesinde milli bütünlüğümüzün korunmasına ve çok daha güçlü bir Türkiye inşamıza tarif edilemez katkı sunan kahramanlıkların yer aldığı bu serginin açılışı vesilesiyle, demokrasi için canlarını fedakarca ortaya koyan tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum."

İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz zafer sergisi - Son Dakika

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