İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Yaşam

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
10.01.2026 14:57
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul Valiliği'nden akşam saatleri için sağanak ve fırtına uyarısı geldi. 12.00-18.00 saatlerinde aralıklı sağanak, 18.00-19.00 saatlerinde ise gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Rüzgarın hızının 90 kilometreyi bulması bekleniyor.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine dayanarak kent genelinde akşam saatlerinde beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları uyardı. Valilik, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

RÜZGAR 90 KİLOMETREYE ÇIKABİLİR

Valiliğin açıklamasına göre İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. 12.00-18.00 saatleri arasında aralıklı sağanak, 18.00-19.00 saatleri arasında ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın güneybatıdan (lodos) kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi, yer yer hızının 80-90 km/sa seviyelerine ulaşması öngörülüyor.

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

VALİLİK OLASI RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamada; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

4 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ PAYLAŞILDI

Valilik, İstanbul'un dört günlük hava tahminini de kamuoyuyla paylaştı. Buna göre;

  • 11 Ocak'ta kuvvetli yağmurla birlikte sıcaklık 7/9 derece,
  • 12 Ocak'ta kar yağışı ihtimaliyle 2/4 derece,
  • 13 Ocak'ta çok bulutlu havada -1/6 derece,
  • 14 Ocak'ta parçalı bulutlu havada 5/9 derece bekleniyor.

YAĞIŞ ARNAVUTKÖY'DE BAŞLADI

Öte yandan İstanbul'un kuzey ilçelerinden Arnavutköy'de beklenen yağış etkisini göstermeye başladı. Yağmurla birlikte rüzgarın zaman zaman şiddetini artırdığı gözlenirken, sürücüler hızlarını düşürdü, vatandaşlar ise yağıştan korunmaya çalıştı.

Son Dakika Yaşam İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor - Son Dakika

