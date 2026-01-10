İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine dayanarak kent genelinde akşam saatlerinde beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları uyardı. Valilik, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
Valiliğin açıklamasına göre İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. 12.00-18.00 saatleri arasında aralıklı sağanak, 18.00-19.00 saatleri arasında ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın güneybatıdan (lodos) kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi, yer yer hızının 80-90 km/sa seviyelerine ulaşması öngörülüyor.
Açıklamada; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
Valilik, İstanbul'un dört günlük hava tahminini de kamuoyuyla paylaştı. Buna göre;
Öte yandan İstanbul'un kuzey ilçelerinden Arnavutköy'de beklenen yağış etkisini göstermeye başladı. Yağmurla birlikte rüzgarın zaman zaman şiddetini artırdığı gözlenirken, sürücüler hızlarını düşürdü, vatandaşlar ise yağıştan korunmaya çalıştı.
