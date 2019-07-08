İSTANBUL- İMAMOĞLU'NA TEBRİK ZİYARETLER
1 saat önce
İstanbul DHA KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Eşkişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eski İBB başkanı Nurettin Sözen, Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretlerinde bulundu.
İstanbul DHA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:16 Kaynak: DHA
KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Eşkişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen
ve eski İBB başkanı Nurettin Sözen
, Ekrem İmamoğlu
'na tebrik ziyaretlerinde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Eskişehir
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ayrı ayrı kabul etti. İlk ziyareti saat 10.00 sıralarında Yönlüer yaptı. İmamoğlu, ardından Büyükerşen ile bir araya geldi. Daha sonra eski İBB Başkanı Nurettin Sözen gelerek Erşen ve İmamoğlu ile bir süre sohbet etti.
Metin Çanak'tan Murat Boz'a sert tepki: Hangi taraftasın anlayamadık!
Hamile kadının aracına saldıran trafik magandasının kardeşinden ilk açıklama geldi!
Şarkıcı Tuğba Ekinci, Ekrem İmamoğlu ile buluşan Murat Boz'a ateş püskürdü
Maç analiz uzmanı, sosyal medyadan tanıştığı genç kadını eve kilitleyip zorla birlikte oldu