İSTANBUL-KADİR GECESİ'NDE '7'NCİ GELENEKSEL BEYLİKDÜZÜ HAYIRLI İFTARLAR SOFRASI' KURULDU - Son Dakika
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İSTANBUL-KADİR GECESİ'NDE '7'NCİ GELENEKSEL BEYLİKDÜZÜ HAYIRLI İFTARLAR SOFRASI' KURULDU

28.04.2022 00:33

Ramazan ayının ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin maneviyatının birlikte paylaşılması amacıyla '7'nci Geleneksel Beylikdüzü Hayırlı İftarlar Sofrası' düzenlendi.

Ramazan ayının ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin maneviyatının birlikte paylaşılması amacıyla '7'nci Geleneksel Beylikdüzü Hayırlı İftarlar Sofrası' düzenlendi. Her yaştan insanın katıldığı 15 bin kişilik iftar programına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Beylikdüzü'nde oturan vatandaş, 2 yılın ardından iftar sofrasında buluştu. Kadir Gecesi'nde dualar edilip Kuranı Kerim okunan programda konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 'Birlikte olabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ramazan ayı vesilesiyle de dayanışma ve yardımlaşma başta olmak üzere birbirimize her zamankinden daha fazla kenetleneceğiz. Ramazan, rahmet ve bereket ayıdır. Peygamber efendimizin dediği gibi komşusu açken müminin tok dolaşması yakışı kalmaz. Biz de Beylikdüzü'nde bu duyguyla hareket ediyoruzö açıklamasını yaptı.

'EVLERE SICAK YEMEKLER GÖTÜRDÜKö

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek gönderdiklerini belirten Başkan Çalık sözlerine şöyle devam etti:

'Dahası komşularımızın iftarda evlerine konuk olduk. Onların dertlerini dinledik. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir meclis konuşmasında milletvekillerine şöyle seslenmiştir; 'Efendiler, milletimizin sıhhatine itina etmek, mevcut vasıtamızla hizmetinde toplumsal acılara çare bulmak hükümetimizin vazifelerinden biridir' Yerel yönetimler olarak burada biz de bu sorumluluğumuzun büyük olduğunu biliyoruz. Kadir Gece'niz mübarek olsun. Herkesin yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da şimdiden tebrik ediyorum.ö

HİÇ KİMSE NE AÇTA NE DE AÇIKTA KALACAKö

Bu değerli gecede Beylikdüzü halkını yalnız bırakmak istemediğini belirten Ekrem İmamoğlu, 'Beylikdüzü'nde hiçbir ayrım olmadan her zaman sevgi inşa ettik. Düşünceler ne olursa olsun birlik olduk. Bu güzel ruhu da bütün İstanbul'a da yaymaya çalışıyorum. Sizlerle paylaşmanın doruğuna ulaştık. Bu şehirde hiç kimse ne açta ne de açıkta kalacak. Bugün de burada bu değerli gecede sizlerle iftarımı açmaktan mutluluk duyuyorum. Ayrıca Mehmet Murat Çalık başkanımın yedi yıl önce başlattığımız bu iftar sofrası geleneğini devam ettirmesi benim için büyük bir mutluluk. Ona da teşekkür ediyorumö dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ SENE DE RAMAZAN'I YAŞAMAK NASİP OLSUNö

Programa çocukları ve eşiyle katılan 40 yaşındaki öğretmen Aslan ise 'Birlikte bu iftar mutluluğunu yaşamak istedik. Böyle güzel bir ortam var. Sağ olsun belediyemiz güzel bir şey düzenlenmiş. Yararlanalım dedik. Hayırlı, güzel bir Kadir Gecesi'ndeyiz. Burada bol bol dualar ediyoruz. Ramazan, çok hızlı ama çok güzel geçti. İnşallah önümüzdeki yıl da birlik beraberlik içinde Ramazan'ı görmemiz nasip olur. İnşallah bu akşam edilen tüm dualar kabul olsunö şeklinde konuştu. (DHA)

İSTANBUL-KADİR GECESİ'NDE '7'NCİ GELENEKSEL BEYLİKDÜZÜ HAYIRLI İFTARLAR SOFRASI' KURULDU
İSTANBUL-KADİR GECESİ'NDE '7'NCİ GELENEKSEL BEYLİKDÜZÜ HAYIRLI İFTARLAR SOFRASI' KURULDU
İSTANBUL-KADİR GECESİ'NDE '7'NCİ GELENEKSEL BEYLİKDÜZÜ HAYIRLI İFTARLAR SOFRASI' KURULDU
İSTANBUL-KADİR GECESİ'NDE '7'NCİ GELENEKSEL BEYLİKDÜZÜ HAYIRLI İFTARLAR SOFRASI' KURULDU

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Kadir Gecesi, Beylikdüzü, İstanbul, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KADİR GECESİ'NDE '7'NCİ GELENEKSEL BEYLİKDÜZÜ HAYIRLI İFTARLAR SOFRASI' KURULDU - Son Dakika


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