İstanbul Maratonu'nda ödüller verildi

41'inci İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlar kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başlayan Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 41'inci Vodafone İstanbul Maratonu'nun ödül töreni Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirildi. 42K kategorisinde kadınlarda ve erkeklerde dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Genel Müdürü Mehmet Baykan, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, sporcular ve davetliler katıldı.

ÖDÜLLER VEİRLDİ

Ödül töreninde ilk olarak maratonu kadınlarda ilk üç sırada tamamlayan Hirut Tibebu, Tigist Abayechew ve Maurine Chepkemoi'ye ödüllerini Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu ve eski sporcular Ülker Kutlu ve Keriman Günaydın verirken, erkeklerde dereceye giren Daniel Kipkore Kibet, Yitayal Atnafu Zerihun ile Peter Kwemoi Ndorobo'u da ödüllerini Ekrem İmamoğlu, Ahmet Önal, Fatih Çintimar ve Colman Deegan'ın elinden aldı.

42 km parkurda birinci sırada yer alan sporculara 50 bin, ikincilere 25 bin, üçüncülük elde edenlere de 15 bin Dolar para ödülü verildi. Ödül töreni toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Basın toplantısından görüntüler

-Ödül töreninden görüntüler

-Genel detaylar