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İstanbul Medipol Üniversitesini tercih eden YKS şampiyonları buluştu - Son Dakika

İstanbul Medipol Üniversitesini tercih eden YKS şampiyonları buluştu

01.09.2021 14:31
İstanbul Medipol Üniversitesini tercih eden YKS şampiyonları buluştu, System.String[]

İstanbul Medipol Üniversitesini tercih eden YKS şampiyonları, üniversitede bir araya geldi.

İstanbul Medipol Üniversitesini tercih eden YKS şampiyonları, üniversitede bir araya geldi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Kampüsü'nde gerçekleştirilen programda, son altı yılın dereceye giren öğrencileri ve bu sene YKS'de sözel Türkiye birincisi olan Hasan Mert, sayısal ikincisi Hatice Nur Gürbüz ve Türkiye dördüncüsü Mustafa Bora Köseoğlu buluştu.

Medipol Uluslararası Tıp Fakültesinin (UTF) 10 kişilik kontenjanı ise YKS'yi ilk 51'de tamamlayan adaylardan oluştu.

Sözel birincisi Hasan Mert, sağlık yöneticiliği bölümünü tercih etti. Sayısal Türkiye ikincisi Hatice Nur Gürbüz ile Türkiye dördüncüsü Mustafa Bora Köseoğlu ise UTF'ye yerleşti. Gürbüz ve Köseoğlu'nun yanı sıra Türkiye 11'ncisi Muhammet Eren Bayar, 25'ncisi Hasan Mollaoğlu, 41'ncisi Beyza Çakıl, 42'ncisi Mehmet Emre Tekinşen, 43'ncüsü Seyhan Çakmak, 45'ncisi Sevde Kaya, 48'ncisi Berke Deliveli ve 51'ncisi Ahmet Berat Gültekin Medipol UTF'yi kazandı.

İngilizce eğitim veren Uluslararası Tıp Fakültesi ise 536,197 puanla Türkiye'de en yüksek taban puanıyla öğrenci kabul eden fakülte oldu. Türkiye 59'ncusu Hasan Kocabey, 61'ncisi Caner Kırçiçek, 65'ncisi Osman Alışkan ve 87'ncisi Zeynep Coşkun ise Türkçe eğitim veren Tıp Fakültesini kazandı.

Öğrencilerin tıp eğitimlerini güçlü akademik kadronun nezaretinde üniversite hastanelerinin yanı sıra en ileri düzey laboratuvarlara sahip araştırma merkezlerinde tamamlayacağı belirtildi.

Ayrıca dereceye giren öğrenciler İstanbul Medipol'deki eğitimleri öncesinde ABD'de dil eğitimi alacak. Medipol Tıp öğrencileri önce Harvard ve MIT'de (Massachusetts Institute of Technology) gözlemci olacak, sonraki yıllarda ise staj yapma imkanı elde edecek. Tıp ve UTF öğrencileri, dev bir sağlık kompleksi olan Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde de ilk yıllardan itibaren pratik eğitimlerini almaya başlayacak.

"Seçkin öğrencilerin Medipol'ü tercih etmesi, sorumluluğumuzu artırıyor"

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Ceran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 5 yılda Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin Medipol'ü tercih ettiğini ifade ederek, dereceye giren öğrencilerin Medipol'ü tercih etmesinin kendileri için övünç kaynağı olduğunu vurguladı.

Başarılı öğrencilerin, kendi okullarını tercih ettiği için mutlu olduklarını dile getiren Ceran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Seçkin öğrencilerin Medipol'ü tercih etmesi, sorumluluğumuzu artırıyor. Bu gençleri sadece Türkiye'nin değil, dünyanın iftihar edeceği bilim insanları haline getirmek amacımız haline geldi. Bir üniversitenin en önemli görevi, sadece var olan bilgiyi aktarması ya da kaliteli öğrenciler yetiştirmesi değil, o bilgiyi bizzat üretmesidir. Geçtiğimiz sene birçok fakülte ve bölümümüz kalite akreditasyon çalışmalarını tamamladı. Sadece eğitime değil, araştırmaya ve araştırmaların ürüne dönüşmesine önem veren bir üniversite olma yolunda ilerliyoruz."

"Öğrencilerimize 'Yüreğinin götürdüğü yere git' diyoruz"

İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Taştekin de, hedeflerine ulaşamayan gençlerin ve ailelerinin umutsuzluğa düşmeden sistemli bir çalışma ile hazırlanmaya devam etmesi gerektiğini dile getirerek, "Öğrencilerimize 'Yüreğinin götürdüğü yere git.' diyoruz, yani ne olmak istiyorlarsa o yöne doğru gitmeleri gerekiyor. Anne-baba telkiniyle bölüm seçmek insanları üzebiliyor, sonuçta bu dünyada önemli olan şey mutlu olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Mutlu olmak için iş hayatından memnun olmak gerektiğini söyleyen Ayhan, öğrencilere şu önerilerde bulundu:

"Sevdiğimiz bir işi yapmak, mutlu olmak için çok önemlidir ve o hedefe giderken de gayretten ve çalışmaktan vazgeçmemek gerekiyor. Ne kadar zeki olursanız olun, çalışmadan bir yere ulaşamazsınız. Bir kere çalıştık olmadı mı? Vazgeçmeden, tekrar hazırlanıp, tekrar çalışacağız ve yolmadan mutlaka hedefimize ulaşmalıyız. Azimli olmak gerekiyor. Yüksek başarıyla okulumuzu kazanan öğrencilerimiz de çalıştılar ve hedeflerine ulaşmayı başardılar. Bundan sonra hayatları boyunca birlikte yaşayacakları mesleklerini öğrenmeye başlayacaklar. Çalışmak hiçbir zaman bitmeyen bir vasıftır, önemli olan işimizi iyi yapmak ve insanlara faydalı olmaktır. Bu bilinçle hareket edersek bütün zorlukların üstesinden geliriz."

"Gelecekte sağlık bakanı olmak istiyorum"

Bu sene YKS'de sözel puan türünde Türkiye birincisi olan Hasan Mert de gelecekte sağlık alanında yönetici olmak istediğini belirterek, İstanbul Medipol Üniversitesinin gelecek hedeflerine ulaşmak için doğru bir adres olduğunu ifade etti.

Mert, geçen yıl üniversite sınavında sayısal puan türünde Türkiye 92'ncisi olarak İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleştiğini hatırlatarak, "Derece yapmak amacıyla 2021 YKS sınavına da girdim ve sayısal başarım dışında sözel puan türünde Türkiye birinciliği elde ettim. Tıp eğitimimi bütünleyecek şekilde Sağlık Yöneticiliği Bölümünü tercih ettim. Gelecekte sağlık bakanı olmak istiyorum." diye konuştu.

Sayısal ikincisi Hatice Nur Gürbüz ise akademik alanda hızlı bir şekilde yol alabilme imkanının, tercihlerinde belirleyici olduğunu aktararak, araştırma merkezli bir üniversite olması nedeniyle İstanbul Medipol Üniversitesini tercih ettiğini söyledi.

Türkiye dördüncüsü Mustafa Bora Köseoğlu ise tıbbın yanı sıra mühendisliğe de ilgi duyduğunu belirterek, "Yurt dışında dil eğitimi almak, Harvard'da staj yapmak ve araştırmacı hekim olarak yetişmek için buradayım." dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesini tercih eden YKS şampiyonları buluştu
İstanbul Medipol Üniversitesini tercih eden YKS şampiyonları buluştu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Üniversite, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Medipol Üniversitesini tercih eden YKS şampiyonları buluştu - Son Dakika


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