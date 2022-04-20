İstanbul merkezli 5 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 5 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

20.04.2022 11:34

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilen ve aralarında çalıntı olduğu öne sürülen lüks otomobilleri usulsüz yöntemlerle sattıkları iddia edilen 22 şüphelinin 17'si gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilen ve aralarında çalıntı olduğu öne sürülen lüks otomobilleri usulsüz yöntemlerle sattıkları iddia edilen 22 şüphelinin 17'si gözaltına alındı. Interpol tarafından arandığı belirlenen 7 lüks aracın, sahte fatura ve sahte belgeler düzenlenerek noter huzurunda satıldığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, yeni bir lüks otomobil kaçakçılığı tespit edildi. Söz konusu kaçakçılığa karşı yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye turistik kolaylıklardan yararlanılarak yolcuların beraberinde getirdiği, yurt dışından çalıntı olduğu ve Interpol tarafından arandığı belirlenen 7 lüks araç tespit etti. Söz konusu otomobillerin sahte fatura ve sahte belgeler düzenlenerek, şase numaralarında oynama yapılıp, noter huzurunda tescil işlemlerinin gerçekleştirildiği ve piyasaya sürüldüğünü anlaşıldı.

Yapılan çalışmalarda aralarında noter katibi ile otomobil galerisi sahiplerinin de bulunduğu 22 kişiden oluşan bir şebeke tespit edildi. Emniyet güçlerince yapılan teknik ve fiziki takibin devamında İstanbul, Ankara, Samsun, Diyarbakır ve Amasya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 24 ayrı ev ve işyerlerine yapılan baskınlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda 5 lüks araca el konulurken, 2 aracın ise arandığı ifade edildi. Ele geçirilen 5 lüks aracın devlete tahmini zararının 15 milyon lirayı bulduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde kaçak lüks otomobil satışlarında kullanılan çok sayıda belge ve 1 silah ele geçirildi. Yakalanan 17 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Firari 5 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL

İstanbul merkezli 5 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 5 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 5 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 5 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul merkezli 5 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 5 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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