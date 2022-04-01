İstanbul merkezli 5 ilde "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu - Son Dakika
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İstanbul merkezli 5 ilde "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu

01.04.2022 08:31
İstanbul merkezli 5 ilde "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" operasyonunda, eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak ve belediye çalışanlarının da arasında bulunduğu 27 kişiden 21'i gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" operasyonunda, eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak ve belediye çalışanlarının da arasında bulunduğu 27 kişiden 21'i gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesinin geçmiş dönemdeki birçok ihalesinde, "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen ve aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak ile 15 belediye çalışanının da bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Toprak'ın da arasında bulunduğu 21 zanlıyı yakaladı.

Diğer, 6 zanlının Aralık 2021'de düzenlenen benzer bir operasyonda gözaltına alındığı ve cezaevinde tutuklu bulundukları öğrenildi.

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Avcılar Belediyesinde, ihaleye fesat karıştırarak kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da bulunduğu... Avcılar Belediyesinde, ihaleye fesat karıştırarak kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen aralarında eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da bulunduğu... Son Dakika | İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyonda, ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı Son Dakika | İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyonda, ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Handan Toprak, İstanbul, Gözaltı, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 5 ilde 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 5 ilde "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu - Son Dakika
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