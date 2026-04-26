İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden Hatay'daki orman okuluna anlamlı ziyaret

26.04.2026 09:12
İstanbul Rumeli Üniversitesi, Hatay Arsuz’daki Türkiye’nin ilk devlet destekli orman okulunda öğrencilerle buluştu. Doğa temelli eğitim modeli dikkat çekti.

İstanbul Rumeli Üniversitesi, her yıl gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında bu yıl da Hatay’da öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite ekibinin adresi, Arsuz ilçesinde bulunan ve Türkiye’de devlet okuluna bağlı ilk orman, doğa ve STEAM okulu olma özelliğini taşıyan Konacık Kışlaçayı İlkokulu oldu. Program kapsamında minik öğrencilerle buluşan ekip, eğitim modelini yerinde inceleyerek çeşitli etkinliklere katıldı.

ORMAN OKULU MODELİYLE DOĞAYLA İÇ İÇE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kışlaçayı Orman Okulu, öğrencilerin doğayla güçlü bağ kurmasını hedefleyen özel bir eğitim modeli sunuyor. Açık hava temelli eğitim anlayışıyla faaliyet gösteren okulda öğrenciler; geri dönüşüm atölyeleri, sanat etkinlikleri ve müzik dersleriyle çok yönlü gelişim imkânı buluyor. Toplam 35 öğrencinin eğitim gördüğü okulda çocuklar, doğayı gözlemleyerek öğrenme sürecine aktif şekilde katılıyor.

BİR ÖĞRETMENİN AZMİYLE DEĞİŞEN KADER

Okulun bugünkü yapıya kavuşmasında en büyük pay, 2019 yılında göreve başlayan sınıf öğretmeni Arzu Demirtaş’a ait. Fiziki yetersizlikler ve uzak konumu nedeniyle “sürgün okul” olarak görülen yapı, Demirtaş’ın girişimleriyle büyük bir dönüşüm yaşadı. Ana sınıfının açılması, fiziki şartların iyileştirilmesi ve kurumların desteğiyle okul kısa sürede örnek bir eğitim merkezine dönüştü.

DEPREM SONRASI ÇOCUKLARA UMUT OLDU

6 Şubat depreminin ardından öğrenciler için önemli bir rehabilitasyon alanına dönüşen okul, doğayla iç içe eğitim sayesinde çocukların travmalarını aşmasına katkı sağladı. Öğrenciler hem doğayla bağ kurarak kendilerini yeniden keşfetti hem de sosyal ve duygusal gelişimlerini güçlendirdi. Eğitim modeliyle dikkat çeken okul, desteklenmesi gereken örnek projeler arasında gösteriliyor.

6 Şubat Depremi, Deprem, Çocuk, Hatay, Son Dakika

