İstanbul sağanak yağışa teslim oldu, AKOM\'dan uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'u sağanak teslim aldı. Megakentin birçok noktasında su baskınları meydana gelirken, trafikte de aksamalar yaşandı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'A KADAR ÇIKTI

İstanbul'da gün boyu etkili olan yağış nedeniyle kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a yükselirken, toplu taşımada da yoğunluk yaşandı. Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde araç yoğunluğu görüldü.

ATAŞEHİR

Etkisini arttıran yağmur nedeniyle Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Balaban ve Necip Fazıl bulvarları ile Albayrak Caddesi'nde su birikintileri oluştu, araçlar kontrollü şekilde ilerledi.

ZEYTİNBURNU

Zeytinburnu'nda sürücüler, sağanak nedeniyle rögarlardan taşan sulardan dolayı trafikte ilerlemekte güçlük çekti. kent genelinde gün boyunca yağış etkili olurken Sahil Kennedy Caddesi'ndeki rögarlardan sular taştı. Yan yolun suyla kaplanması nedeniyle belediye ekipleri geçici olarak yolu trafiğe kapattı.

TOPLU TAŞIMA DURAK VE ARAÇLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Akşam saatlerinde mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Kent genelindeki bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi. Turnike bölgesinden metrobüse, metroya veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışan yolcular zor anlar yaşadı.

EKİPLER SUYU TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTI

Ekipler, bazı rögar ve yağmur suyu mazgallarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı. Sürücüler, yoldaki su seviyesinin yüksekliği sebebiyle trafikte ilerlemekte zorlandı.

AKOM'DAN UYARI GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, vatandaşların dere yatakları ve çevresinden uzak durmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe araçlarıyla çıkmamaları ve bodrum katlarında yaşayanların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

GECE SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK

Acil durumlarda Alo 153 Çağrı Merkezi'ne ulaşabileceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sabah saatlerinden itibaren özellikle Avrupa Yakası genelinde etkili olan sağanak neticesinde İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 30 ila 75 kilogram aralığında yağış kaydedilmiştir. Yağışların Avrupa Yakası güney bölgeleri ile Anadolu Yakası genelinde akşam saatlerine (21.00) kadar kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği, ardından gücünü azaltarak gece saatlerine (01.00) kadar devam etmesi beklenmektedir."

VALİ GÜL UYARIDA BULUNDU

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmalarının önem arz ettiği kaydedildi. Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul genelinde yağışlar azalmakla birlikte gece yarısına kadar etkisini sürdürecek. Evini su basan ya da su basma riski bulunan hemşehrilerimiz 112 veya kaymakamlıklara müracaat ettiği takdirde misafir ediyoruz, geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.