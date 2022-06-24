İSTANBUL-SAHTE ÇAĞRI MERKEZİ KURARAK 20 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK - Son Dakika
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İSTANBUL-SAHTE ÇAĞRI MERKEZİ KURARAK 20 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK

24.06.2022 12:00
İSTANBUL-SAHTE ÇAĞRI MERKEZİ KURARAK 20 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK

KURDUKLARI çağrı merkezinden aradıkları mağdurlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan ve banka bilgilerini elde ettiklerini 20 milyon lira dolandıran 33 şüpheli yakalandı.

KURDUKLARI çağrı merkezinden aradıkları mağdurlara kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan ve  banka bilgilerini elde ettiklerini 20 milyon lira dolandıran 33 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul, Bursa, Aydın ve Ankara'da şüphelilerin çağrı merkezi kurarak, dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Şüphelilerin belli bir komisyon karşılığında anlaştıkları kişilerin banka hesaplarına havaleyle para gönderdikleri ve bu kişilere kripto para borsasında hesap açarak elde ettikleri paraları izlerini kaybettirmek için bitcoinle transfer ettikleri belirlendi. İstanbul, Bursa, Aydın ve Ankara'daki çağrı merkezlerine dün yapılan eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli  gözaltına alındı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 11 bin lira para, bir miktar uyuşturucu madde, soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Mağdurları 20 milyon lira dolandıran bazı şüphelilerin Kuşadası'nda tatil yaptıkları öğrenildi.

- İstanbul
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Son dakika haberleri: İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 33 zanlı yakalandı Son dakika haberleri: İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda 33 zanlı yakalandı
Kaynak: DHA

İstanbul, Ankara, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SAHTE ÇAĞRI MERKEZİ KURARAK 20 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-SAHTE ÇAĞRI MERKEZİ KURARAK 20 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK - Son Dakika
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