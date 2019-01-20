İstanbul TBMM Başkanı Yıldırım: İstanbul, Sizin Dilinizden Dökülecek Yürekli Sözlere Konu Olsun...

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Okuldaki Tacizi Protesto Eden Öğrencilere, Karne Günü Takdir-Teşekkür Belgesi Verilmedi

Halkbank, 22 Bin TL Maaş Alan Milletvekillerine 10 Bin TL Promosyon Ödemesi Yaptı