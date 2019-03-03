İstanbul Trafiğine Maç Düzenlemesi
1 saat önce
Süper Lig'de Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.
Süper Lig'de Kasımpaşa
ile Trabzonspor
arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak. İstanbul
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın 19.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Stadı'nda, Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.
Açıklamada, yarın 16.00'dan müsabaka bitimine kadar Neva
Sokağı girişi, Refik Saydam
Caddesi stat üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı
Caddesi kesişimi, Refik Saydam Caddesi stat yan yol ile İspark
'ın 3. ve 4. kat çıkışları ve stat yan yol istikametinin trafiğe kapatılacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:37 Kaynak: AA
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