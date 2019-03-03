Son Dakika Haberleri: İstanbul Trafiğine Maç Düzenlemesi

İstanbul Trafiğine Maç Düzenlemesi

1 saat önce

Süper Lig'de Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

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Süper Lig'de Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın 19.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın 16.00'dan müsabaka bitimine kadar Neva Sokağı girişi, Refik Saydam Caddesi stat üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişimi, Refik Saydam Caddesi stat yan yol ile İspark'ın 3. ve 4. kat çıkışları ve stat yan yol istikametinin trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:37 Kaynak: AA

Trabzonspor, Kasımpaşa, İstanbul, Güncel
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