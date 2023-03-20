TUZLA'DA TIR, YOL BAKIM ARACI VE İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI 2 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika
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TUZLA'DA TIR, YOL BAKIM ARACI VE İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI 2 ÖLÜ 2 YARALI

20.03.2023 09:17

TUZLA, TEM Otoyolu' nda TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı.

TUZLA, TEM Otoyolu' nda TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şerit trafiğe kapatıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Aydınlı mevkiinde saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen 20 R 7369 plakalı Ömer Erova yönetimindeki TIR şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arıza yaptığı için emniyet şeridine park eden Hasan Doğan yönetiminde ki 34 TP 9953 plakalı İETT otobüsüne ve otobüs için yardıma gelen 06 BER 366 plakalı yol bakım aracına arkadan çarptı. Kazada İETT şoförü Hasan Doğan olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yol bakım çalışanı Umut Can Çankır'ın da hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine iki şeridin kapanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluşurken olay araçların yoldan kaldırılması için vinç çağrıldı. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA
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TEM Otoyolu, Ankara, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUZLA'DA TIR, YOL BAKIM ARACI VE İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI 2 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TUZLA'DA TIR, YOL BAKIM ARACI VE İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI 2 ÖLÜ 2 YARALI - Son Dakika
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