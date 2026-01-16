İstanbul'un Gerçeklerini Paylaştılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'un Gerçeklerini Paylaştılar

İstanbul\'un Gerçeklerini Paylaştılar
16.01.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul İl Başkanı, billboard kampanyasıyla İstanbul'un sorunlarını ifşa ettiklerini belirtti.

AK Parti İstanbul Milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Vatandaşımızın hayatından gidenleri bizzat kare kare, başlık başlık vatandaşımızla paylaşmıştık. Bu kampanya mecralarının ihalesini almış olan şirkete ihtar çekecek kadar bunu zorla indirtecek bir iradeyi ortaya koyacak aciz bir yönetim anlayışını da üzülerek gördüğümüzü ifade etmek istiyoruz..Sefaköy'den İncirli'ye kadar billboardlardaki yalanlarına tahammül ettik. Ama İstanbul'un gerçeklerini görmeye, İstanbullunun gözünü bantlayacak bir iradenin maalesef var olduğunu üzülerek ifade etmek istiyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul Milletvekillerinin katılımıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlık binasında ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya Özdemir'in yanı sıra TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ve çok sayıda partili milletvekili katıldı.

'İSTANBUL'UN GERÇEKLERİNİ GÖRMEYEN, İSTANBULLUNUN GÖZÜNÜ BANTLAYAN BİR İRADE'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "'Senin hayatından gidiyor' başlığı ile İstanbul'un tüm dış mecralarında vatandaşımıza 7 yılı neredeyse doldurmak üzere olan Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul hizmetsizliğini, baş başa bıraktığı sorunları vatandaşlarımızla paylaştık. Muhatabımız vatandaşımızdır. Vatandaşımızın hayatından gidenleri bizzat kare kare, başlık başlık vatandaşımızla paylaşmıştık. Tabii ki bu bahsetmiş olduğumuz konuların muhatabı vatandaşlarımız ama bu muhataplığın ne kadar yüksek ölçüde kabul edildiğini gören Cumhuriyet Halk Partisi'nin panik havasıyla genel başkanından tüm teşkilat mensuplarına bir cevap verme gerekliliğini de çok iyi anlıyoruz. Çünkü burada bahsetmiş olduğumuz milletimizin içinde bulunduğu durumu milletimiz tarafından net bir şekilde kabulünü gören Cumhuriyet Halk Partisi, panikle en üst ölçekte bu yapmış olduğumuz çalışmalara cevap verme gereği hissetti. Şunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz; yapmış olduğumuz kampanyayı billboardlardan indirme çabalarını da bizzat yakınen takip ettik. Bu kampanya mecralarının ihalesini almış olan şirkete ihtar çekecek kadar bunu zorla indirtecek bir iradeyi ortaya koyacak kadar aciz bir yönetim anlayışını da üzülerek gördüğümüzü ifade etmek istiyoruz. Yalan başlıklarla 'Bir imza' başlıklarıyla üç ay dört ay Sefaköy'den İncirli'ye kadar billboardlardaki yalanlarına bizler tahammül ettik. Ama İstanbul'un gerçeklerini görmeye, İstanbullunun gözünü bantlayacak kadar bir iradenin maalesef var olduğunu İstanbul yönetiminde üzülerek ifade etmek istiyoruz" dedi.

'İMARA AÇILAN MEZARLIK ALANI YAKLAŞIK 180 DÖNÜM'

Abdullah Özdemir, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bizzat Beşiktaş mitinginde diyor ki: 'Mezarlıklar imara açıldı. İstanbul'da imara açılan mezarlık duyan oldu mu? Allah için söyleyin oldu mu?' diyor. Ben şimdi buradan kıymetli basın mensuplarımıza belgelerle bir cevap vermek istiyorum. Tarih 13 Mart 2025. Karar numarası 415. Avcılar'da 65 dönüm demiştik ama daha sonraki araştırmalarımızda gördük ki başkaca parsellerin de birleştirilmesi ile birlikte imara açılan mezarlık alanı yaklaşık 180 dönüm. Mali değeri ise 30 milyar Türk lirası. Bu kadar büyük bir rantın bir kişinin arazisi üzerinde nasıl imara açıldığının birazdan kararını sizlerle paylaşıyoruz. Bu dosyanın içerisinde bizzat AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyelerinin Cumhur İttifakı'nın şerhine rağmen alınan kararın ve bizzat o dönem görevi başında olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın imzasıyla verilen evrağı da ben buradan kamuoyuyla paylaşıyorum" diye konuştu.

'MİLLETİMİZE GERÇEKLERİ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Özdemir, "Bizler siyaset yaparken özellikle söylediğimiz her sözün mutlaka yarın karşımıza çıkacağı gerçeğiyle hareket etme düsturunu kendimizde edinmiş bir partinin teşkilat mensuplarıyız. Özellikle kamuoyuyla paylaştığımız her bilginin mutlaka sağlamasını yapmadan gerçekliğini net bir şekilde öğrenmeden bunu asla paylaşmıyoruz. Ama üzülerek görüyoruz ki doğru olmayan sözleri çok rahat bir şekilde ifade eden, gerçeklikle ilgisi olmayan her konuyu anlık siyasi kazanç için medya ile paylaşan bir anlayışın Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletimize ve milletimize vereceği ve katacağı hiçbir şeyin olmadığını da üzülerek gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Bu çalışmalarımız milletimize olan bağlılığımızın bir karşılığıdır. Milletimizin hukukunu korumayı gözettiğimizin bir göstergesidir. Bu hukuku korumaya ve bu hukukun mücadelesini vermeye yılmadan devam edeceğiz. Mecralarımız ay sonuna kadar milletimizi bilgilendirmeye ve milletimize gerçekleri söylemeye devam edecektir. ve İnşallah İstanbul'un ve İstanbullunun içine düştüğü durumu nokta nokta vatandaşlarımıza anlatmaya ve aktarmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ne en önemli tavsiyemiz, milletimizin vermiş olduğu yetkiyi doğru bir şekilde kullanıp İstanbul'un içine düştüğü bu durumdan İstanbul'u ve İstanbulluları bir an önce kurtarma çabasına girmesi ve bunun mücadelesini vermesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, AK Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un Gerçeklerini Paylaştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ’’Enerji İçin Yapay Zeka’’ adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ''Enerji İçin Yapay Zeka'' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı
Aralarında Rabia Karaca da var 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu Aralarında Rabia Karaca da var! 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu
Her kış geliyor Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı Her kış geliyor! Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde

15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:27
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
15:04
Gençlik nereye gidiyor İstanbul’un göbeğinde utandıran görüntü
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü
14:36
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
14:10
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 16:12:06. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'un Gerçeklerini Paylaştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.