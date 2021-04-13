KIRKLARELİ İSTANBUL'UN TRAKYA'DAN SUYUNU KARŞILAYAN BARAJLAR HAYAT BULDU - Son Dakika

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde İstanbul'un su ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı ve kuraklık nedeniyle kuruyan barajlardan Kazandere ile Pabuçdere, bölgedeki son yağışlarla hayat buldu. Barajlardaki su sevileri yüzde 70'lere ulaştı.

Geçen yıl kuraklığın yaşandığı Trakya'da, Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ile Pabuçdere barajlarında kuraklık nedeniyle doluluk oranları düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesindeki verilere göre, 3 Ocak'ta Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 6,8, Pabuçdere'nin ise 4,3'e kadar gerileyerek adeta kurudu.

Bölgede son aylarda sağanak yağmur ve kar yağışı ise barajlara hayat verdi. Kazandere'nin 3 Ocak'ta 6,8 olan doluluk oranı 72.53'e, Pabuçdere'nin 4,3 olan doluluk oranı ise 71.41'e Kazandere'de kuruyan alanların tamamen suyla kaplandığı görüldü.

'ÜRKÜYORDUK, ÜZÜLÜYORDUK'

Barajların bulunduğu Aksicim köyünde yaşayan Nusret Aydın, yağışlarla birlikte barajların dolmasının yüzlerini güldürdüğünü ve bunun içinde büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Aydın, "Geçen seneki büyük kuraklık o kadar büyük kuraklık vardı ki adeta burası çölü anımsatıyordu. Fakat bugünkü haliyle baktığımız da yani mutlu oluyoruz. Ben buralıyım burada doğdum, burada büyüdüm. Bu havayı teneffüs ettim, burayı böyle görünce tabi ki mutlu oluyorum. Baraj olduktan sonra ilk kez böyle kuraklık yaşandı. Derelerimiz, kaynaklarımız kurumuştu, bu sene kar yağdı, yağmur yağdı halen devam ediyor ve barajlarımızı doldu. Kurumuş olarak gördüğümüz de ürküyorduk. Koca bir İstanbul buradan besleniyordu. Haliyle üzülüyorduk. Çünkü bizim de yakınlarımız orada yaşıyordu. Şimdi gülüyoruz neden gülüyoruz rabbim bizi güldürdü. Kar yağdırdı, yağmur yağdırdı tek kelime mutluyuz" dedi.

Aksicim köyü muhtarı Suat Aydın, yıllar sonra barajın dolu olmasından mutluluk duyduklarını belirterek, "Burası İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan bu bölgedeki en büyük barajlardır. Tabi burası yıllardır kurak kaldı. Her defasında söylemiştim dua edeceğiz. Dualarımız kabul oldu ve barajlarımız doldu. Hayırlısı olsun, inşallah bir daha böyle bir kuraklık yaşamayız" diye konuştu.