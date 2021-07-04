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İstanbul'un yanı başındaki Saros, el değmemiş doğası ve deniziyle ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

İstanbul'un yanı başındaki Saros, el değmemiş doğası ve deniziyle ziyaretçilerini bekliyor

04.07.2021 11:01
İstanbul'un yanı başındaki Saros, el değmemiş doğası ve deniziyle ziyaretçilerini bekliyor, System.String[]

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında, İstanbul'a 250 kilometre uzaklıktaki Saros Körfezi, yurt içi ve dışından tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında, İstanbul'a 250 kilometre uzaklıktaki Saros Körfezi, yurt içi ve dışından tatilcilerin ilgisini çekiyor.

Erikli, Yayla, Enez, Danişment, Mecidiye ve Gökçetepe gibi sahilleriyle deniz, dalış ve yelken turizminde alternatifler sunan Saros, komşu iller başta olmak üzere özellikle İstanbulluların tercih ettiği turizm bölgeleri arasında bulunuyor.

Körfez, salgınla mücadele kapsamında geçen yıl sahillerde uygulanmaya başlanan "sertifikalı kiralık ev" modeliyle de ilgi görüyor.

Kamp ve dalış turizmiyle de öne çıkan Saros Körfezi'nde İbrice Limanı açıklarında 30 metre derinliğe batırılan 60 metre uzunluğundaki 90 tonluk uçak ve daha önce oluşturulan yapay resifler, bölgeyi cazip hale getiriyor.

"En bakir ve doğal bölge"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine, körfezi cazibe merkezi yapan en önemli unsurlardan birinin İstanbul'a yakınlığı olduğunu söyledi.

Körfezin Marmara Denizi'nde en bakir ve doğal bölge olduğunu aktaran Helvacıoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın da körfezin yol kilometresini iyileştirmesiyle İstanbul'a 2 saat gibi bir yakınlığının olması Saros'u cazibe merkezi yaptı." dedi.

Körfezin son 5 yıldır konaklama, imar ve altyapısında toparlanma olduğuna dikkati çeken Helvacıoğlu, şöyle devam etti:

"70 kilometrelik sahilde 2025'e kadar altyapı sorununun azalacağı, yaklaşık 500 bin nüfusun hizmet alacağı bir organizasyonla hazırlıklar her kurum tarafından yapılıyor. Çadır ve kamp alanları yenileniyor, bunun dışında turizm bölgeleri oluşturuluyor. İmar açısından nerede ne tesis olmalı şekilleniyor. Keşfedilmeyi bekleyen Saros cazibe merkezi olmaya adım adım ilerliyor. Bu bağlamda düzensiz turizmin önüne geçiliyor."

"Müsilaj Saros Körfezi'ni teğet geçecek"

Helvacıoğlu, Saros Körfezi'nde denizin yılda iki kez kendi kendini temizlediğini belirtti.

Marmara Denizi'ndeki müsilajın turizm açısından üzüntü oluşturduğunu dile getiren Helvacıoğlu, "Fakat Saros Körfezi kendi kendini temizliyor, akıntılarıyla müsilaja izin vermiyor. Tabii bu olmayacak anlamına da gelmiyor. Akıntı ve yapısı gereği müsilaj Saros Körfezi'ni teğet geçecek gibi görünüyor. Doğası, kumu, güneşiyle tüm tatilcileri körfezimizde tatil yapmaya bekliyoruz." diye konuştu.

Otel, pansiyon ve kiralık evler hazır

Erikli Sahili'ndeki otel işletmecisi Mustafa İşçimen de turizm sektörünün zor bir salgın dönemi geçirdiğine değindi.

Rezervasyonların yavaş yavaş başladığını anlatan İşçimen, şunları kaydetti:

"Bir süredir Erikli Sahili'ne akın var. Son dönemde İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Ankara plakalı araçları çokça görüyoruz. Ayrıca Hırvatistan, Sırbistan ve Makedonya'dan misafirlerimizi ağırlıyoruz. Saros Körfezi kendi kendini yenilediği için bunun avantajını yaşıyoruz. Harika bir sezon bekliyoruz, görüntü onu gösteriyor. Ayrıca bölgemizde müsilaj yok, olmaması da çok doğal. Saros Körfezi'nde 28 değişik akıntı var bu yüzden körfez içindeki her türlü pislik körfez dışına atılıyor."

Sağlık çalışanlarının salgın döneminde çok yorulduğuna dikkati çeken İşçimen, bu kapsamda sağlık çalışanlarına kimliğini ibraz ettikleri taktirde otelin tesislerinde yararlandıkları her faaliyetten yüzde 11 indirim yapacaklarını kaydetti.

"Sertifikalı ev" uygulaması sürüyor

Keşan Belediyesince Erikli ve Yayla sahillerindeki kiralık yazlıklarda güvenli tatil amacıyla geçen yıl başlatılan "sertifikalı ev" uygulaması devam ediyor.

Turizm zabıtalarınca denetlenip belgelendirilen kiralık yazlıklarda hijyene dikkat ediliyor, paslı ev eşyası kullanılmıyor. Nevresimler temiz, yeni ve yedekli olarak tatilcilere sunuluyor. Kiracı değişimi, ev ve eşyalar dezenfekte edildikten 4 saat sonra yapılabiliyor.

Emlakçı Gökhan Çevikel, yoğun bir turizm sezonu beklediklerini ve kiralık yazlıklarda son hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Erikli sahilindeki evlerin günlük 200-400 liraya kiralandığını aktaran Çevikel, sertifikalı ev modelinden memnun olduklarını, salgına karşı "önce sağlık, sonra tatil" sloganıyla hareket etmeye devam ettiklerini belirtti.

İstanbul'un yanı başındaki Saros, el değmemiş doğası ve deniziyle ziyaretçilerini bekliyor
İstanbul'un yanı başındaki Saros, el değmemiş doğası ve deniziyle ziyaretçilerini bekliyor
İstanbul'un yanı başındaki Saros, el değmemiş doğası ve deniziyle ziyaretçilerini bekliyor
İstanbul'un yanı başındaki Saros, el değmemiş doğası ve deniziyle ziyaretçilerini bekliyor
İstanbul'un yanı başındaki Saros, el değmemiş doğası ve deniziyle ziyaretçilerini bekliyor

Saros Körfezi, İstanbul, Erikli, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'un yanı başındaki Saros, el değmemiş doğası ve deniziyle ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika


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