İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA'DA "YAPI VE MEKANİK LABORATUVARI" AÇILDI - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, inşaat sektörünün ihtiyaçlarına çözüm olmayı amaçlayan "Yapı ve Mekanik Laboratuvarıönı hizmete açtı. Laboratuvarda deprem Mühendisliği alanında çeşitli çalışmalar yapılacak.

"SEKTÖRE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Yapı ve Mekanik Laboratuvarı'nın açılışı üniversitenin Büyükçekmece yerleşkesinde gerçekleşti. Açılışa İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bilgin ve Genel Sekreter Erdoğan Köse ile çok sayıda araştırmacı katıldı. Yapı ve Mekanik Laboratuvarı Sorumlusu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İnşaat Mühendisliği'nden Dr. Öğr. Üyesi Erdem Damcı, "Laboratuvar, teorik bilgilerin deneysel yöntemlerle pekiştirilmesi yönünden öğrencilerimize büyük katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Laboratuvarda araştırmacılara, sarsma tablası ile ölçekli yapı modellerinin titreşim ve deprem testi, endüstriyel depo raf sistemlerine ait testler, ızgara kirişler üzerinde eğilme deneyi, ortam titreşim testleri ve yapı sağlığı izleme gibi birçok konuda deney yapma imkanı sunulacak.

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İHTİYAÇ DUYDUĞU BİR LABORATUVARI HİZMETE AÇTIK

İnşaat sektörünün böyle bir laboratuvara ihtiyaç duyduğunu belirten Yapı ve Mekanik Laboratuvarı Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Erdem Damcı, "Bu laboratuvarın bir özelliği de biliyorsunuz İstanbul batıya doğru genişleyen bir şehir ve İstanbul'un bu yakasında inşaat sektörünün ihtiyaç duyacağı deneylere hizmet verebilecek bu kapsamda başka bir laboratuvar yok. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı ve Mekanik Laboratuvarı, inşaat sektörünün ihtiyaç duyacağı deneylerin hepsini gerçekleştirebilecek kapasitede bir laboratuvardır. Mevcut projelere ve bundan sonra oluşacak projelere laboratuvarımızda hizmet verebilirizö dedi.

"YAPILARIN DEPREM YÜKLERİ ALTINDAKİ DAVRANIŞINI GÖSTERECEĞİZ"Yapı ve Mekanik Laboratuvarı'nın birçok konuda hizmet vereceğini söyleyen Dr. Erdem Damcı, şunları söyledi:

"Bugün bu laboratuvarın açılışında birtakım deneyler yapacağız. Bunların başında sarsma tablası deneyleri geliyor. Bu deneylerle yapıların deprem yükleri altındaki davranışını göstermeye çalışacağız. Örneğin arkamda gördüğünüz model bir lisans üstü araştırması için hazırlanmış olan 5 katlı bir yapı modeli. Bu modelin üzerinde ileride üzerinde ayarlı sıvı sönümleyici bulunacak. Bunun yapı davranışını nasıl iyileştirdiğine dair araştırmalar yapılacak. Yani bir yapının üzerine bir sıvı kütlesi koyuyorsunuz mesela su. O sıvının dinamik hareketiyle bunun yapı üzerinde oluşturduğu olumlu veya olumsuz etkileri inceliyorsunuz. Bu tarafta da onu araştıracağız. Yani yapıların davranışını anlamaya yönelik araştırmalar yapılması amaçlanıyor. Bunlar tabii doğrudan doğruya deprem dayanımını iyileştirecek araştırmalar olarak karşımıza çıkıyor veya kusurları tespit etmeye yönelik araştırmalar olabiliyor."

Dr. Öğr. Üyesi Damcı, "Yüksek kapasiteli deneyler yapabileceğimiz çerçevelerimiz mevcut. Minyatür bir reaksiyon duvarımız mevcut. Önüne ölçekli yapı modelleri yerleştirip o yapı modelleri üzerinde birtakım statik itme testleri yapabiliyoruz. Yani o yapıyı göçertmeye yönelik testler yaparak davranışını anlamaya çalışıyoruz ve onun üzerinde yapabileceğimiz iyileştirmeleri araştırıyoruz" dedi.