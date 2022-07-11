İstanbul Valiliği: Taşkından Zarar Gören Konutlar İçin 5 Bin Tl, İşyerleri İçin 10 Bin TL Yardım Ödemesi Yapılmaya Başlanmıştır

İstanbul Valiliği, dün etkili olan yağış dolayısıyla Haramidere'nin taşması sonucu Esenyurt ilçesinde bazı ev ve iş yerlerinin zarar görmesine ilişkin, "AFAD Başkanlığı ve Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından taşkından zarar gören konutlar için 5 bin TL, işyerleri için 10 bin TL yardım ödemesi yapılmaya başlanmıştır" açıklaması yaptı.

İstanbul Valiliği, dün gece yaşanan etkili yağış dolasıyla Haramidere'nin taşması sonucu Esenyurt ilçesinde bazı ev ve iş yerlerinin zarar görmesine ilişkin açıklama yaptı. Valiliğin yaptığı yazılı açıklamada şöyle:

"Bayramın 1. günü gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağış sonrasında Haramidere'nin taşması nedeniyle Esenyurt ilçemizdeki bazı ev ve işyerlerini su basmıştır.

Mahallinde başlatılan Hasar-Zarar Tespit Komisyonu çalışmalarında; Yeşilkent ve Pınar mahalleleri başta olmak üzere 18 mahallede 134 konut, 15 işyeri, 3 fabrika, 1 dernek binası ve 1 caminin su baskınından zarar gördüğü tespit edilmiştir. Gün içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde ev ve işyerlerindeki taşkın suyu ve rüsubat (birikinti) temizliği tamamlanmıştır.

Yapılan incelemelerin ardından; AFAD Başkanlığı ve Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından taşkından zarar gören konutlar için 5 bin TL, işyerleri için 10 bin TL yardım ödemesi yapılmaya başlanmıştır. An itibariyle 60 konut ve 4 işyerine ödemeler yapılmış olup, yardım ödemeleri devam etmektedir.

Zarar gören konutlarda ikamet edenlerden barınma ihtiyacı bulunan 91 kişi, KYK Mahir İz Erkek Öğrenci Yurdunda misafir edilmiştir. Su taşkınından zarar gören hemşehrilerimize ve İstanbulumuza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. AFAD Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan çalışmalar ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlıkları iş birliğiyle sürdürülmektedir.

Türkiye Afet Müdahale Planı Kapsamında taşkınla ilgili çalışmalarda;

Arama ve Kurtarma Çalışma Grubunda; İstanbul, Bursa ve Sakarya AFAD İl Müdürlüğü personeli ile 5 JAK Dalgıç, 26 PAK personeli olmak üzere toplam 71 personel ve 18 araç,

Beslenme Çalışma Grubunda; İBB 12 personel ve 6 araç, 14 İHH personeli ve 1 araç, 22 Kızılay personeli ve 3 araç olmak üzere 48 personel, 10 araç,

Enerji Çalışma Grubunda; BEDAŞ'tan 11 personel ve 4 araç,

Sağlık Çalışma Grubunda; İl Sağlık Müdürlüğünden 12 personel ve 3 ambulans,

Ulaşım ve Altyapı Çalışma Grubunda; İBB 348 personel ve 116 araç, Esenyurt Belediyesinden 296 personel ve 60 araç, Karayolları Bölge Müdürlüğünden 12 personel ve 6 araç olmak üzere toplam 656 personel ve 182 araç,

Hasar-Zarar Tespit Çalışma Grubunda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden 13, Defterdarlıktan 10, Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfından 19, toplam 32 personel olmak üzere 835 personel ve 217 araç görev yapmaktadır. Bölgede devam edecek hava muhalefetine karşı bütün vatandaşların tedbirli olmaları ve yapılan uyarıları dikkatle takip etmeleri gerekmektedir."