İstanbul Valiliği, farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyanlar için Çırağan Sarayı'nda Yeni Yıl Yortusu etkinliği düzenledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, 85. İstanbul Ermeni Patrikliğine seçilen Sahak Maşalyan'ı tebrik etti, başarı diledi.

Hristiyan dünyasının Noel'ini kutlayan Yerlikaya, 2020 yılının tüm insanlığa iyilik ve güzellik getirmesini temenni etti.

İstanbul'da yüzyıllardır farklı kültür ve inançların bir arada barış ve kardeşlik içinde yaşadığını anlatan Yerlikaya, kentin ötekileştirmenin zemin bulamadığı bir medeniyet merkezi olduğuna vurgu yaptı.

İstanbul'un üç imparatorluğa başşehirlik, farklı inanış ve kültürlerden birçok topluma ise ev sahipliği yaptığını aktaran Yerlikaya, "1453'te fetihle birlikte Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'da bulunan gayrimüslim tebaanın dil, din, can ve mal güvenliğine bizzat kefil olmuş, korunmasını da sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından bu tarihi anlayış temelinde kurulmuştur. Anayasamızda; 'Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.' denilerek, bu haklar en üst yasa ile teminat altına alınmıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin, geçmişte olduğu gibi gelecekte de medeniyetler ve inançların beşiği olacağını, Anadolu'dan aldığı birikim ve güçle, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam edeceğini, tüm kültür ve inançlar için güvence merkezi olmayı sürdüreceğini belirten Yerlikaya, yaratılanı Yaratan'dan ötürü sevme anlayışına sahip olduklarını kaydetti.

İstanbul Valisi Yerlikaya, barış, huzur ve esenliğin merkezi İstanbul'un tarihinden, medeniyetinden, devletinden ve hukuktan aldığı güçle aynı zamanda mazlumların sığınağı olduğuna dikkati çekti.

Yerlikaya, "Bu coğrafya öteden beri çatışmadan, savaştan, zulümden kaçan herkese kucak açmış, ev sahipliği yapmış, güvenli bir liman olmuştur. Ayrımcılığın, ırkçılığın her türüne karşı olan bizler, farklı din ve kültürlerin varlığını bir zenginlik olarak görüyoruz. Türkiye'mizin ve İstanbul'umuzun; hangi dine, etnik kökene, inanca ve mezhebe mensup olursa olsun, tüm vatandaşlarımızın barış, huzur ve güven içerisinde yaşadıkları bir vatan olması hepimiz için bir iftihar vesilesidir." ifadelerini kullandı.

Gelecekte de çeşitliliği bir zenginlik olarak görmeye devam edeceklerini kaydeden Yerlikaya, karşılıklı saygı ve anlayış doğrultusunda yarınlara hep birlikte yürüyeceklerini söyledi.

Yerlikaya, "Bu anlayışla, farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın kutladıkları Noel Yortularının, birlik ve beraberlik duygusunun güçlenmesine vesile olmasını diliyorum." dedi.

İnsanlığın zor bir yılı geride bırakacağına işaret eden Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsanlık adına zor bir yılı geride bırakıyoruz. Savaşlar, iç savaşlar, terörizm, açlık ve düzensiz göç ile vatanından kopan milyonlar... İnsanlık olarak büyük sınav veriyoruz. Daha adil, daha barışçı, her insanın insanca yaşayabildiği bir dünya için hepimiz elimizden gelenin daha iyisini yapmak için çok çalışmak zorundayız. Bu konuda İstanbul, insanlığa kılavuz olacaktır. İstanbul'umuzda asırlardan beri, mabetler birbirini incitmeden yükselmektedir. Kilise ve havraların bahçeleri ile camilerimizin bahçeleri birbirine bitişiktir. Yüzyılların birikimini yansıtan geleneklerimiz bizi birbirimize kenetlemektedir."

İstanbul'un insanlığın tüm dertlerinin şifası olduğuna inandığının ifade eden Yerlikaya, "Bugün dünyanın bazı bölgelerindeki İslamofobi, antisemitizm ve Hristiyanlık karşıtı düşüncelere karşılık, bu topraklarda yeşeren ve binlerce yıldır kök salan İslam anlayışı, sevgiyi, dayanışmayı, barışı ve hoşgörüyü temel alan bir geleneğe yaslanmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Yerlikaya, içinde bulunulan haftanın aynı zamanda Hazreti Mevlana Haftası olduğuna dikkati çekerken, şöyle devam etti:

"Hazreti Mevlana hepimize şöyle öğüt veriyor; 'Cömertlikte akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve öfkede ölü gibi ol. Tevazuda toprak gibi ol. Hoşgörüde, deniz gibi ol. ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.' Biz, göründüğümüz gibiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir valisi, İstanbul'un hizmetkarı olarak burada tüm politik mülahazaların ötesinde, Hristiyan vatandaşlarımız için özel bir günü birlikte kutlamak için bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yaşadığımız sürece, 'iyi'nin mücadelesini sürdürmek asli vazifemizdir. Hristiyanlık inancında Noel, Hazreti İsa'nın doğumunu müjdelediği gibi; sadakat, sevgi, merhamet, dayanışma, adalet ve ilmi değerlerin geliştiği bir yılı da müjdelesin inşallah. Allah, sonsuz kudretiyle her türlü sorun ve sıkıntıları yok etsin ve kötülüğü iyiliğe çevirsin. Herkesi iman, ümit ve sevgiyle güçlendirsin. Herkese sevgi, kardeşlik, esenlik, bereket dolu bir atmosferin hayat veren havasını solumayı nasip etsin."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Dünya yeni bir yıla giriyor. Noel'i, yeni yılı, birçok medeniyete ve inanışa ev sahipliği yapmış İstanbul'da karşılayan Hristiyan yurttaşlarımıza ve bütün Hristiyan alemine huzur, barış ve mutluluk diliyorum." diyerek konuşmasını tamamladı.

Etkinliğe, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Levon Boğos Zekiyan, Türkiye Süryani Katolik Cemaati Ruhani Reisi Orhan Abdulahad Çanlı, Keldani Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ramzi Garmo, Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Trebilanka Gonzalez, Türk Süryani Ortodoks Kadim Metropoliti Yusuf Çetin, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu ile 25 ülkenin başkonsolosu, iş, sanat ve spor dünyasından bazı isimler katıldı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu konser verdi.