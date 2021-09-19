İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, gaziler ve aileleri onuruna yemek verdi - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, gaziler ve aileleri onuruna yemek verdi.

Şişli'deki bir otelde düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilaveti ve ardından gazilerle ilgili belgeselin gösterimiyle başladı.

Yerlikaya, ülkenin ve milletin bekası için canlarını ortaya koyan ve yürüttükleri bu mücadele sırasında gazilikle şereflenen tüm gazilere şükranlarını sunarak, bu vesileyle Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazi ve müşir (mareşal) unvanının verilişinin yıldönümünü kutladı.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin, şanlı tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Adeta bir milletin var oluş ve yok oluş savaşıdır. Çünkü bu büyük zaferden sonra 19 Eylül 1921'de Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından gazilik unvanı verildi. Bir asırdır her yıl aynı gün gazilerimizi, kahramanlarımızı milletçe anıyoruz. Yaşadığı toprağı vatan kılmak için dünyada bizim kadar bedel ödeyen başka hiçbir millet yok. Büyük mücadelemiz Sultan Alparslan ile başlamıştı, Osman Gazi ile otağımızı Anadolu'ya kurduk. Fatih Sultan Mehmet Han ile cihan imparatorluğu olduk, Kanuni Sultan Süleyman ile 4 kıta, 7 iklime hükmettik. Atatürk ile son kalemiz Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük bedeller ödeyerek kurduk. Şehit olduk, gazi olduk. Bu vatanın evlatları dün Malazgirt'te, Plevne'de, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kore'de, Kıbrıs'taydılar. Bugün de sınır boylarında Afrin'de, Elbab'ta, İdlib'te ve pek çok coğrafyada, görevinin başındalar. Hepsi aynı ruhun, aynı ecdadın evlatları, hepsine binlerce kez selam olsun."

"Gazilik, kurumlar ve kuruluşlar üstü bir unvan"

Gaziliğin, kurumlar ve kuruluşlar üstü bir unvan, mükafatı kendi içinde olan bir medeniyet seviyesi, mükafat beklemeyen bir kendinden geçme derecesi olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Rabbim gazilerimizden razı olsun, ömürleri uzun destanları daim olsun. Tarih boyunca olduğu gibi 15 Temmuz'da da tek yürek, tek bilek olduk. Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzur güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla yürüdük. Bu millet gazi bir millet, bu vatan gaziler vatanıdır. İstanbul'da bulunan 5 bin 611 gazimize ve bütün gazilerimize Allah uzun ömürler versin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. 19 Eylül Gaziler Günü'müz kutlu olsun." diye konuştu.

Gaziler ve aileleri onuruna verilen yemeğe, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yen, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hacı Hasan Bölükbaşı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Aksu, Vali Yardımcısı Abdullah İnan, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.