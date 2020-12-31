İstanbul Valisi Yerlikaya, 2020 yılı asayişini değerlendirdi, yılbaşı tedbirlerini açıkladı: (2) - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşı tedbirleri kapsamında, Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne, yabancı turistler de dahil olmak üzere, bugün saat 21.00'den 1 Ocak Cuma saat 10.00'a kadar tüm girişlerin sınırlandırılacağını bildirdi.

Yerlikaya, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığının katılımıyla Valilikte düzenlenen "2020 Yılı Asayiş Değerlendirme ve 2021 Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı"nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başlattığı yaya öncelikli trafik yılı uygulamasını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Yerlikaya, bu yıl yaya önceliğine hassasiyet göstermeyen 11 bin 440 sürücüye ceza işlemi uygulandığını söyledi.

Vali Yerlikaya, yürütülen bilgilendirme çalışmalarına değinerek, "Trafik denetimlerinde, 826 yoğunluk izleme, 695 tünel olmak üzere toplam 1521 büyükşehir kamerası, 900 yaka kamerası ve 455 EDS kamerasından faydalanıyor, havadan helikopter ve drone araçlarını da aktif şekilde kullanıyoruz. Ölümlü ve yaralanmalı kaza sayıları, alınan tedbirler ve sizlerin hassasiyetiyle azaldı." diye konuştu.

Siber suçlarla mücadele

Vali Yerlikaya, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte sanal dünyada, hileli yazılımlar ve bazı teknikler kullanarak internet üzerinden kaçak kumar ve bahis oynatan sitelerin sayısında ciddi artış gözlendiğini belirtti.

Siber suçlarla ilgili olarak güvenlik güçlerinin daha yoğun çalışmaya başladığını bildiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Siber suçlarla ilgili olarak, 2018 yılında 2 bin 993, 2019 yılında 5 bin 676, 2020 yılında 3 bin 622 dosya adliyeye intikal ettirildi. Geçtiğimiz yıla oranla bu suçlarda yüzde 36,1'lik düşüş kaydedildi. Son 3 yılda 2 bin 789 kişi yakalanmış, 1067 kişi tutuklanmıştır. Siber güvenlik ekiplerimizin sanal devriyeleriyle çevrim içi güvenliğin sağlanması ve internet yoluyla işlenen suç ve suçlulara karşı kararlı mücadelesi devam edecektir."

İstanbul'da turistlerin güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmeleri için yapılan denetimleri anlatan Yerlikaya, bu yıl 5 bin 212 taksi, 4 bin 797 turizm firması, 1512 hanutçu olmak üzere 11 bin 521 denetim yapıldığını belirtti. Yerlikaya, bu denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen kişi ve işletmelere, 7 milyon 737 bin 134 lira ceza uygulandığını aktardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının çalışmalarına da değinen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbulumuzun 312 mil deniz sınırı var. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, seyir saatlerini yüzde 7 artırarak 43 bin 895'e, gemi/tekne kontrol sayısını yüzde 54 artırarak 11 bin 603'e yükseltti. Cankurtaran görevlendirilen resmi plajlarda, geçen yıl boğulma sayısı 27 iken, artırılan önlemlerle bu yıl 16'ya düştü. Arama kurtarma faaliyetleri yüzde 52 arttı, 367 vatandaşımız denizden tahliye edildi, kurtarıldı. Deniz habitatını korumak amacıyla yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik tekne kontrolü yüzde 111 artışla 3 bin 862'ye yükseldi. Böylece su ürünlerine yönelik ihlal sayısı yüzde 84 azalarak 347'ye düştü. İlgili kanun gereği 71 tekneye el kondu."

352 bin litre kaçak alkol ele geçirildi

İçki ve sigara kaçakçılığı operasyonlarında 2 milyon 831 bin 500 paket kaçak sigara ve 38 bin 433 kilo tütün ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, 100 şüphelinin tutuklandığını, 55 bin 624'ü şişe olmak üzere 352 bin litre sıvı alkol ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, ayrıca, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerin çalışmaları neticesinde, 1,2 milyar lira değerinde çeşitli türlerde kaçak eşya yakalandığını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 10 bin 588 personelin 2 bin 674 ekiple 21 Ağustos'tan bu yana 6 milyon 15 bin 321 denetim yaptığını dile getiren Yerlikaya, bu denetimlerde kurallara uymayan kişi ve işletmelerin 11 bin 390'ına idari işlem, 9 bin 659'una adli işlem yapıldığını söyledi.

Yeni yıl tedbirleri

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni yıla ilişkin alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

"Yeni yılı karşılarken, 31 Aralık Perşembe günü, yani bu akşam saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar evlerimizde olacağız. Yeni yılı karşılarken, Kovid-19 salgın tedbirlerine bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle uymalarını bekliyoruz. Aykırılık teşkil eden davranışlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Tedbirler kapsamında, Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne, yabancı turistler de dahil olmak üzere, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 1 Ocak Cuma 10.00'a kadar tüm girişler sınırlandırılacaktır. Yılbaşı gecesi 4 bin 871 jandarma, 24 bin 298 polis, 4 bin 918 bekçi ve 160 sahil güvenlik mensubu olmak üzere toplam 34 bin 247 arkadaşımız görevinin başında olacak. Yeni yılı, huzur ve güven ortamında karşılayabilmeniz için görev yapacak bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

(Bitti)