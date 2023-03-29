İstanbul'da 20 bin konutun inşa edileceği ilçe için kuralar çekildi - Son Dakika
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İstanbul'da 20 bin konutun inşa edileceği ilçe için kuralar çekildi

29.03.2023 16:48

İstanbul'a yapılacak 50 bin konutun Tuzla'ya yapılacak 20 bin 920 adeti için ve bin 45 yedek vatandaş için kura çekimleri bugün sona erdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kura çekimlerinin son gününde yaptığı açıklamada, "Bütün kura çekilişleri bitti, inşallah vatandaşlarımız için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Herkesi Tuzla'ya yerleşmeye, yaşamaya ve yaşam standardı yüksek bir ilçede yaşamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim, İlk İşyerim' projesinde 50 bin konutun, Tuzla'ya yapılacak 20 bin 920'sinin kura çekimi tamamlandı.

Tuzla Marina'ya kurulan alanda 16 Mart tarihinde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın ilk kura çekimiyle başlayan ve 29 Mart tarihinde sona eren kura çekimine 475 bin 330 vatandaş katıldı. Tuzla'daki kura çekimlerinin ardından 30 Mart tarihinde 540 konut için Çatalca'da, 200 konut için Silivri Selimpaşa'da kura çekimleri yapılacak. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'e yapılacak 28 bin 340 konut için ise 1 Nisan ile 19 Nisan tarihleri arasında kura çekimi gerçekleştirilecek.

"KURADA ÇIKAN VATANDAŞLARIMIZI TUZLA'DA AĞIRMAKTAN MEMNUNİYET DUYACAĞIZ"

Kura çekimini değerlendiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "İlk evim, ilk iş yerim' projesi kapsamında Türkiye çapında 500 bin konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin iş yerini kapsayan büyük bir projenin İstanbul'da yapılacak konutlarının 20 bin 920 adeti Tuzla'da inşa edilecek. İlk kura çekimine de Tuzla'da başlandı. Ayın 16'ında başlayan ve bugün biten kura çekimleri, bin 45 yedek kura çekimi ile tamamlandı. Böylesine muhteşem bir projeye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğumu ve 20 bin 920 vatandaşımızı aileleriyle birlikte Tuzla'ya beklediğimizi, İnşallah projenin bitimi ile beraber Tuzla'da kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Alt yapısı, standartları, donatıları ile muhteşeme bir yaşam standardına sahip olacak bu konutlarla beraber İstanbul'un parlayan yıldızı olarak ortaya çıkmış Tuzlamız çok daha fazla bir boyut kazanacak. Şimdiden kendilerine hoş geldiniz diyorum" dedi.

İstanbul'da 20 bin konutun yapılacağı ilçede kuralar çekildi

"BURADAKİ DE ORADAKİ KALICI KONUTLAR BİTECEK"

Yazıcı, açıklamasına şöyle devam etti: "Böylesine dünyada eşi benzer olmayan bir projenin kura çekimine deprem bölgesinde kalıcı konut çalışmaları nedeniyle Sayın Bakanımız ve TOKİ başkanımız burada bulunamadılar. Sayın Cumhurbaşkanımız verdiği sözle, buradaki ilk evim ilk iş yerim projesinin sözünün tutulması, aynı zamanda deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarının sarılarak kalıcı konutların yapılması, nasıl bu zamana kadar söz verdiği projeleri yapıldıysa, aynı şekilde buradaki konutlar, oradaki kalıcı konutlar bitecek.

İstanbul'da 20 bin konutun yapılacağı ilçede kuralar çekildi

"HERKESİ YAŞAM TARZI YÜKSEK BİR İLÇEDE YAŞAMAYA DAVET EDİYORUM"

Bugün yapılan kura çekimleri ile beraber yine söz verilip gerçekleştirileceğini bilen vatandaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın bu projesi için buradaydılar. Bütün kura çekilişleri bitti, İnşallah vatandaşlarımız için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Herkesi Tuzla'ya yerleşmeye, yaşamaya ve yaşam standardı yüksek bir ilçede yaşamaya davet ediyorum."

YORUMLAR (4)
  • mert çelik: kuralar elle cekılıyor dımı bılgısayar yazılımla degıl Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Sanki bedava Cevap Yaz 26 13 Yayından Kaldır
  • Simge GÖNENÇ: Yav he he Tüm Türkiye'de 20 yılda inşa etmediğiniz kadar konut inşa edeceksiniz 1 yılda. Gördük güya Temel Atma töreninizdeki Hastanenin temelinin gerçek halini, gördük Bandırmada güya açılışını yaptığınız Bor Tesisinin hala inşaat halinde olduğunu. Bu masallara hala inanan var mıdır bilemiyorum ama sanmıyorum. Bıktık.. Sanki bir şeyler yapma beceriniz ve kapasiteniz varMIŞ da bir şeyler yapıyorMUŞ gibi yapmalarınızdan bıktık, en çok da bizim zekamızla dalga geçmeye çalışmanızdan bıktık usandık. Cevap Yaz 59 91 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel İstanbul'da 20 bin konutun inşa edileceği ilçe için kuralar çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 20 bin konutun inşa edileceği ilçe için kuralar çekildi - Son Dakika
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