İstanbul'da lüksün böylesi! 2 saatlik pilates için 1 aylık maaş - Son Dakika
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İstanbul'da lüksün böylesi! 2 saatlik pilates için 1 aylık maaş

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İstanbul\'da lüksün böylesi! 2 saatlik pilates için 1 aylık maaş
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4 yorum
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İstanbul\'da lüksün böylesi! 2 saatlik pilates için 1 aylık maaş
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Geçim sıkıntısı milyonlarca vatandaşın gündemindeyken İstanbul'da bir grup kadının katıldığı lüks pilates etkinliğinin fiyatı dikkat çekti. Yat üzerinde düzenlenen iki saatlik etkinlik için katılımcıların kişi başı 500 Euro, yaklaşık 28 bin TL ödediği belirtildi.

İstanbul'da bir grup kadın, alışılmışın dışında bir pilates etkinliği için lüks yatta bir araya geldi. İki saat süren organizasyonun kişi başı ücretinin 500 Euro olması dikkat çekti. Yaklaşık 28 bin TL'ye karşılık gelen bu tutar, etkinliğin maliyetini öne çıkardı.

İKİ SAATLİK PİLATESİN BEDELİ 28 BİN TL

Yat üzerinde gerçekleştirilen etkinliğe katılmak isteyen kadınların kişi başı 500 Euro ödediği belirtildi. İki saatlik organizasyonun bedeli Türk lirası karşılığıyla yaklaşık 28 bin TL'yi buldu. Böylece etkinliğin saatlik maliyeti kişi başı yaklaşık 14 bin TL'ye denk geldi.

İKİ SAATLİK ETKİNLİK, BİR AYLIK MAAŞ

Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı bir dönemde, yalnızca iki saatlik pilates etkinliği için ödenen ücret dikkat çekici bir karşılaştırmayı da beraberinde getirdi. Katılımcı başına 28 bin TL'lik bedel, birçok çalışanın aylık kazancına yakın bir tutara karşılık geliyor.

İstanbulYaşamSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • muhammed21 muhammed21:
    bedava bence 1 0 Yanıtla
  • sevincemre.ist sevincemre.ist:
    memleket cahil olunca 0 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    açız diyen tayfa 0 0 Yanıtla
  • 6xjsc69n5h 6xjsc69n5h:
    keriz silkeleme O? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da lüksün böylesi! 2 saatlik pilates için 1 aylık maaş - Son Dakika
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