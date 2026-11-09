İstanbul\'da lüksün böylesi! 2 saatlik pilates için 1 aylık maaş

İstanbul'da bir grup kadın, alışılmışın dışında bir pilates etkinliği için lüks yatta bir araya geldi. İki saat süren organizasyonun kişi başı ücretinin 500 Euro olması dikkat çekti. Yaklaşık 28 bin TL'ye karşılık gelen bu tutar, etkinliğin maliyetini öne çıkardı.

İKİ SAATLİK PİLATESİN BEDELİ 28 BİN TL

Yat üzerinde gerçekleştirilen etkinliğe katılmak isteyen kadınların kişi başı 500 Euro ödediği belirtildi. İki saatlik organizasyonun bedeli Türk lirası karşılığıyla yaklaşık 28 bin TL'yi buldu. Böylece etkinliğin saatlik maliyeti kişi başı yaklaşık 14 bin TL'ye denk geldi.

İKİ SAATLİK ETKİNLİK, BİR AYLIK MAAŞ

Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı bir dönemde, yalnızca iki saatlik pilates etkinliği için ödenen ücret dikkat çekici bir karşılaştırmayı da beraberinde getirdi. Katılımcı başına 28 bin TL'lik bedel, birçok çalışanın aylık kazancına yakın bir tutara karşılık geliyor.