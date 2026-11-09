İstanbul\'da lüksün böylesi! 2 saatlik pilates için 1 aylık maaş

İstanbul'da lüksün böylesi! 2 saatlik pilates için 1 aylık maaşGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Geçim sıkıntısı milyonlarca vatandaşın gündemindeyken İstanbul'da bir grup kadının katıldığı lüks pilates etkinliğinin fiyatı dikkat çekti. Yat üzerinde düzenlenen iki saatlik etkinlik için katılımcıların kişi başı 500 Euro, yaklaşık 28 bin TL ödediği belirtildi.
İstanbul'da bir grup kadın, alışılmışın dışında bir pilates etkinliği için lüks yatta bir araya geldi. İki saat süren organizasyonun kişi başı ücretinin 500 Euro olması dikkat çekti. Yaklaşık 28 bin TL'ye karşılık gelen bu tutar, etkinliğin maliyetini öne çıkardı.
İKİ SAATLİK PİLATESİN BEDELİ 28 BİN TL
Yat üzerinde gerçekleştirilen etkinliğe katılmak isteyen kadınların kişi başı 500 Euro ödediği belirtildi. İki saatlik organizasyonun bedeli Türk lirası karşılığıyla yaklaşık 28 bin TL'yi buldu. Böylece etkinliğin saatlik maliyeti kişi başı yaklaşık 14 bin TL'ye denk geldi.
İKİ SAATLİK ETKİNLİK, BİR AYLIK MAAŞ
Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı bir dönemde, yalnızca iki saatlik pilates etkinliği için ödenen ücret dikkat çekici bir karşılaştırmayı da beraberinde getirdi. Katılımcı başına 28 bin TL'lik bedel, birçok çalışanın aylık kazancına yakın bir tutara karşılık geliyor.
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