İstanbul'da yayaya çarpan sürücü yaralıyı bırakıp arabasını kontrol etti - Son Dakika
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İstanbul'da yayaya çarpan sürücü yaralıyı bırakıp arabasını kontrol etti

08.06.2026 20:50
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İstanbul'da kaldırımda yürürken arkasından gelen lüks bir otomobilin çarpması sonucu savrulan vatandaş, kazadan hemen sonra kendisini bırakıp aracındaki hasarı kontrol etmeye başlayan sürücüye isyan etti. Güvenlik kamerası kayıtlarında sürücünün yerdeki yaralıyı görmezden gelip otomobilinin etrafında tur attığı anlar net bir şekilde görülürken, kazazede vatandaşın şikayeti üzerine olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir trafik kazası yaşandı. Kaldırımda kendi halinde yürüyen bir vatandaşa arkadan hızla gelen lüks bir otomobil çarptı. Yaya kazanın şiddetiyle yere savrulurken, araç sürücüsünün sergilediği umursamaz tavırlar ise pes dedirtti. Yaralı vatandaş, "Geçmiş olsun bile demedi" diyerek sürücüden şikayetçi oldu.

KALDIRIMDA YÜRÜRKEN ARKANIZDAN GELEN TEHLİKE

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, erkek bir vatandaşın kaldırımda sakin adımlarla yürüdüğü görülüyor. Tam o esnada, kontrolden çıkan lüks marka, gri bir otomobil, büyük bir hızla kaldırıma dalıyor. Arkası dönük olduğu için üzerine gelen tehlikeyi fark edemeyen talihsiz yaya, otomobilin arkadan sert bir şekilde çarpmasıyla havada savrularak yere düşüyor. Aracın, kaldırımdaki taşları ve dubaları darmadağın ettiği kazada, yaya büyük bir şans eseri hayatta kalıyor.

YARALIYI BIRAKTI, OTOMOBİLİNİN DERDİNE DÜŞTÜ

Dehşet anlarının hemen ardından kameralara yansıyanlar ise izleyenleri hayrete düşürdü. Kazanın şokuyla yerden kalkan yaralı vatandaş acı içinde kaldırım kenarına çökerken, lüks otomobili kullanan sürücü aracından iniyor. Ancak sürücü, çarptığı ve yerde acı çeken yaralının durumunu kontrol etmek yerine, doğrudan otomobilinin önüne yöneliyor. Aracında hasar olup olmadığını inceleyen sürücünün, o esnada yaralıya dönüp bakmaması ve araçtaki hasara hayıflanması dikkat çekiyor.

İstanbul'da yayaya çarpan sürücü yaralıyı bırakıp arabasını kontrol etti

"GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİ"

Olayı gören çevredeki diğer vatandaşlar ve esnaf hemen yaralının yardımına koşarak durumu kontrol etmeye çalışıyor. Kalabalık yaralının etrafını sararken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ancak sürücünün tavrıyla ikinci bir şok yaşayan vatandaş, kendisine "Geçmiş olsun" bile demeyen ve sadece arabasını düşünen sürücü hakkında polise giderek şikayette bulundu. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul'da yayaya çarpan sürücü yaralıyı bırakıp arabasını kontrol etti

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