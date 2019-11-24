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İstanbullular tarih ile iç içe koştu

6 saat önce

İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkanı sunan 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliğinin üçüncü özel etabı olan Tarihi Yarımada Koşusu, 500 sporseverin katılımıyla tarih ile içe içe bir parkurda koşuldu.

İstanbullular tarih ile iç içe koştu, System.String[]

İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkanı sunan 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliğinin üçüncü özel etabı olan Tarihi Yarımada Koşusu, 500 sporseverin katılımıyla tarih ile içe içe bir parkurda koşuldu.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 'İstanbul'u Koşuyorum' serilerinin bu yıl ki üçüncü özel etabı Tarihi Yarımada Koşusu Sultanahmet'te düzenlendi. Seriye yeni eklenen ve ilk kez koşulan bu özel etap 'Tarihi Yarımada'da koşmak ister misin?' sloganı ile gerçekleştirildi. Etkinlikte 500 sporsever tarih ile iç içe bir ortamda koştu.


Kadınlarda Çığıl Uzun kazandı


100 gönüllünün de görev aldığı 5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen çipli koşuda, Kadınlar Genel Klasman Kategorisi'nde 21.56 dakikalık derecesi ile Çığıl Uzun bitiş çizgisine ilk ulaşan koşucu oldu. 22.07 dakikalık derecesi ile Meral Diler ikincilik kürsüsüne çıkarken, 24.03 dakikalık derecesi ile Gülçin Ayşe Atay yarışı üçüncü olarak tamamladı.


Erkeklerde Doğa Nalbantoğlu birinci oldu


Erkekler Genel Klasman Kategorisi'nde ise birincilik kürsüsüne 15.41 dakikalık derecesi ile Doğa Nalbantoğlu çıkarken, 17.05'lik derecesi ile Diyar Öztürk ikinci, 17.12'lik derecesi ile Anlahed Belhak Nakib üçüncü olarak yarışı tamamladı.


Etkinlikte ayrıca İBB başkan danışmanı ve Spor İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yıldız, İstgüven A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Can Buğday ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur da sporcularla birlikte koştu.


'İstanbul'u Koşuyorum' serisi bu yıl üçü özel etap olmak üzere 7 etaptan oluşuyor. 'İstanbul'u Koşuyorum' serisi, yarışların son ayağı olan Bebek etabıyla sona erecek. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultanahmet, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:56 Kaynak: İHA
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