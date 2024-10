İşte ilk müdahale anı

Gündem

Terör saldırısının hemen ardından bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. O ana ilişkin görüntüler böyle kaydedildi.

Askerin hızla olaya müdahale ettiği sırada bölgede büyük çaplı duman gözlemlendi. Ardından ikinci patlama sesi duyuldu.

Olay yerine çok sayıda Özel harekat, Sivil Polis ve itfaiye sevk edildi. TUSAŞ çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Bölgeye sivil araçların girişine izin verilmedi.

TUSAŞ çevresinde çatışmaların devam ettiği sırada 3 helikopter de havadan hem güvenliği sağladı hem de çatışmaları an be an takip ederek olay yerine sevkiyatlar gerçekleştirdi.