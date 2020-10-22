İstihdam teşviğine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda - Son Dakika

İstihdam teşviğine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

22.10.2020 16:17
İstihdam teşviğine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, System.String[]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, komisyonda bir süre önce görüşülen kamu mali kontrolüne ilişkin kanun teklifinden çıkarılan düzenlemelerin bu teklife eklenmesini eleştirerek, "Gönül isterdi ki o tekliften çıkarılanlar üzerinde biraz daha çalışılsın ve o şekilde getirilsin ama bu yapılmadı." dedi.

Teklifin pek çok düzenleme getirdiğini söyleyen Emecan, salgın döneminde sorun yaşayan esnafın içinde bulunduğu durumun düzetilmesine ilişkin hükümlerin ise yer almadığını savundu.

Teklifte üretim artırıcı bir düzenlemenin de bulunmadığını ifade eden Emecan, üretim yapan firmalar üzerinden istihdamı artırmaya yönelik maddelerin çalışma barışını bozacağını savundu.

İşsizliğin artmasına Kovid-19'un neden olarak gösterilmesinin büyük bir yanlışlık olduğunu dile getiren Emecan, yanlış Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi, istihdam ve eğitim politikalarının bu sonuçların ortaya çıkmasına yol açtığını öne sürdü.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hükümetin çeşitli önlemler aldığını, bunun neticesinde bazı meslek sahiplerinin ve iş yerlerinin ya çalışamadığını ya da tam kapasite çalışamadığını söyledi.

Salgından etkilenecek iş yerleri ve kişiler için hükümetin pek çok önlem aldığını belirten Güneş, "İşsizlik ödeneği, hak ediş şartlarının iyileştirilmesi, kısa çalışma ödeneği, işten çıkarmaların kısıtlanması, ekonomik yönden dezavantajlı kişilere destek verilmesi anlamında şimdiye kadar 38 milyar 580 milyon lira destek yapıldı. Ayrıca işletmelere Kredi Garanti Fonu desteği ve esnafımıza düşük faizli kredi sağlanması gibi tedbirlerin alınması neticesinde 370 milyar liraya yakın bir kaynak aktarıldı." diye konuştu.

Güneş, kanunun hayata geçmesiyle hem ekonomiye hem istihdama çok büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Muhalefetteki arkadaşlarımız, 'Kovid-19 sürecinden önce ekonomi çok mu iyiydi' diye soruyor. Birtakım sorunlarımız vardı ama 2013'ten sonra Gezi olayları, 15 Temmuz'daki darbe girişimi gibi Türkiye'nin varlığını, birliği tehdit eden unsurların yaşandığının unutulmaması gerekir." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, teklifin Anayasa'ya uygun olmadığını öne sürerek, yeniden düzenlendikten sonra komisyona getirilmesi gerektiğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, iktidarın alelacele birtakım önlemler aldığını, bunların yaşanan sıkıntıları gidermediğini savundu. Alınan önlemlerin hedeflerine ulaşılmadığını ifade eden Hamzaçebi, "Kredi muslukları doğal olarak açılmak durumundadır. Ama bu kredi gerçekten ihtiyaç sahiplerine mi gitmiştir, üretim sektörüne mi gitmiş, esnafa mı gitmiştir diye baktığımızda, rakamlarda bunu görmüyoruz." sözlerini sarfetti.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, teklifi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile hazırladıklarını açıkladığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kanun teklifleri güya milletvekilleri tarafından hazırlanacak ve Meclis'e sunulacaktı. Öyle mi? Kim doğruyu söylüyor? Teklif altında imzası olan Sayın Cemal Öztürk ve arkadaşları mı yoksa Sayın Bakan Selçuk mu? Tabii ki bakan doğru söylüyor." diye konuştu.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Demirtaş'ın incitici sözler kullandığını ifade ederek, "Anayasamıza göre kanun teklifini verme yetkisi milletvekillerine ait. Bu teklifi de TBMM Başkanlığına bizler verdik. Bunu hazırlarken de ciddi çalışmalar yaptık. Kendiliğimizden bir şey icat etmiyoruz. Kanun teklifinin sahibi milletvekilleridir." dedi.

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddeleri üzerindeki müzakerelere geçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstihdam, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika İstihdam teşviğine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda - Son Dakika


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