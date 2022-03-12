İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

12.03.2022 16:56
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Muğla'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Muğla'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programda, öğrenciler müzik dinletisi ve oratoryo ile tiyatro gösterisi sundu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Programa Vali Tavlı'nın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, kurum amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

-Marmaris

Marmaris'te Atatürk Kültür Merkezi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okullar arası düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından İstiklal Marşı temalı oratoryo sunumu yapıldı.

Protokol üyeleri, programı hazırlayan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Son Dakika


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