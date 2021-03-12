İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı Aliağa'da kutlandı - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı Aliağa'da kutlandı

12.03.2021 17:14
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı Aliağa'da kutlandı, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla program düzenlendi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla program düzenlendi.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen program Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşti. Programa, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Övül Palaz'ın konuşmasıyla devam etti. Palaz, konuşmasında "İstiklal Marşı'nı sevmek vatanı sevmek demektir. İstiklal Marşı'nı coşkuyla söylemek vatanın bağımsızlığına sahip çıkmak demektir" ifadelerini kullandı.

Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman: "İstiklal Marşı Bizim Karakterimizin Tam İfadesidir"

İstiklal Marşının kabulünün 100'üncü yılı olmasının çok daha manidar olduğunu belirten Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, "Bir milletin tarihinde önemli dönüm noktaları vardır. Biz, bir imparatorluğun küllerinden yeni bir cumhuriyet ortaya koymuş milletin evlatlarıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu ülkenin evlatları olarak tüm mazlum uluslara örnek olmuş, şanlı mücadelenin ülkesiyiz. Kahramanlarımız, yiğitlerimiz ve büyük şairlerimiz var. Bu şairlerimizden Mehmet Akif Ersoy, milletimizin hissiyatının en önemli temsilcilerindendir. İstiklal Marşı bizim karakterimizin tam ifadesidir" dedi.

Kaymakam Ömer Karaman'ın konuşmasının ardından Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Eda Saçlı "Bayraksız Olamam", Medine Çılgın ise "İstiklal Marşı" adlı şiirleri seslendirdi. Müzik Öğretmeni Burcu Artuç, öğrencileri ile birlikte "Yemen Türküsü" ve "Memleketim" adlı şarkıları söyledi. Öğrenciler tarafından sahnelenen Zeybek gösterisi büyük alkış alırken öğrencilerin pandemi sürecinde evde hazırladıkları "İstiklal Marşı" video sunumu da beğeni topladı. Program, çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. - İZMİR

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı Aliağa'da kutlandı
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı Aliağa'da kutlandı
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı Aliağa'da kutlandı
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı Aliağa'da kutlandı
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı Aliağa'da kutlandı

İstiklal Marşı, Ömer Karaman, Hisarcık, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı Aliağa'da kutlandı - Son Dakika


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