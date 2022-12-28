Dosya, İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi , dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Daire, Osman Kavala hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve diğer 7 sanık için bu suça yardım suçundan verilen 18'er yıl hapis cezasına ilişkin kararı yerinde bularak cezaları onadı.

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Osman Kavala, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Osman Kavala hakkında karar verildi! İstinaf Mahkemesi, ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı - Son Dakika

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