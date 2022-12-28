Osman Kavala hakkında karar verildi! İstinaf Mahkemesi, ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı - Son Dakika
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Osman Kavala hakkında karar verildi! İstinaf Mahkemesi, ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı

28.12.2022 17:07

İstinaf Mahkemesi, Gezi Parkı davasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'nın cezasını onadı. Kavala için verilen karar Yargıtay tarafından da onanırsa ceza kesinleşecek.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılandığı dava, 25 Nisan 2022 tarihinde yeniden karara bağlanmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Osman Kavala'yı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

7 SANIĞA 18'ER YIL HAPİS CEZASI

Tutuklu sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında ise, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verildi. Firari sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Henry Jack Barkey, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Memet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin ise dosyaları ayrıldı.

İSTİNAF MAHKEMESİ CEZALARI ONADI

Dosya, İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Daire, Osman Kavala hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve diğer 7 sanık için bu suça yardım suçundan verilen 18'er yıl hapis cezasına ilişkin kararı yerinde bularak cezaları onadı.

Kaynak: İHA
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İstinaf, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada verilen kararı hukuka uygun buldu İstinaf, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada verilen kararı hukuka uygun buldu 'Gezi parkı' davasında Kavala ve diğer sanıkların cezası onandı 'Gezi parkı' davasında Kavala ve diğer sanıkların cezası onandı

Türkiye Cumhuriyeti, Osman Kavala, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osman Kavala hakkında karar verildi! İstinaf Mahkemesi, ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı - Son Dakika

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