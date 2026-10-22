Ulrika Funered Gaziantep'te tezgaha geçti: İsveç'in Ankara Büyükelçisi baklavayı şerbetledi - Son Dakika
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Ulrika Funered Gaziantep'te tezgaha geçti: İsveç'in Ankara Büyükelçisi baklavayı şerbetledi

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Ulrika Funered Gaziantep\'te tezgaha geçti: İsveç\'in Ankara Büyükelçisi baklavayı şerbetledi
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Gaziantep'i ziyaret eden İsveç'in Ankara Büyükelçisi Ulrika Funered, Şahinbey Belediyesi aşevinde baklava yapımına katıldı. Hamuru açan Funered, fırından çıkan tatlının üzerine şerbeti de kendisi döktü. Ziyarette Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Funered'i ve UNDP Mukim Temsilcisi Monica Merino'yu ağırladı.

İsveç’in Ankara Büyükelçisi Ulrika Funered, Gaziantep ziyaretinde kentin dünyaca ünlü lezzeti baklavayı yapmayı deneyimledi. Hamurun açılmasından fırından çıkan baklavanın şerbetlenmesine kadar sürece katılan Funered’in o anları dikkat çekti.

Ulrika Funered Gaziantep'te tezgaha geçti: İsveç'in Ankara Büyükelçisi baklavayı şerbetledi

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ AŞEVİNİ ZİYARET ETTİ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Ulrika Funered ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Monica Merino’yu belediyenin aşevinde ağırladı.

Ziyaret sırasında aşevinde yürütülen çalışmalar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi verildi. Konuklar, Gaziantep’in zengin mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı da buldu.

Ulrika Funered Gaziantep'te tezgaha geçti: İsveç'in Ankara Büyükelçisi baklavayı şerbetledi

BAKLAVANIN ŞERBETİNİ DÖKTÜ

Ziyaretin en dikkat çeken anlarından biri ise Büyükelçi Funered’in baklava hazırlama deneyimi oldu. Baklava açan Funered, fırından çıkan tatlının üzerine şerbet de döktü. Gaziantep’in geleneksel lezzetini yapım aşamalarıyla deneyimleyen büyükelçinin ziyareti, renkli görüntülere sahne oldu.

Ulrika Funered Gaziantep'te tezgaha geçti: İsveç'in Ankara Büyükelçisi baklavayı şerbetledi
Kaynak: İHA
Şahinbey BelediyesiGaziantepŞahinbeyAnkaraİsveçSon Dakika

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SON DAKİKA: Ulrika Funered Gaziantep'te tezgaha geçti: İsveç'in Ankara Büyükelçisi baklavayı şerbetledi - Son Dakika
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