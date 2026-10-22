Ulrika Funered Gaziantep\'te tezgaha geçti: İsveç\'in Ankara Büyükelçisi baklavayı şerbetledi

İsveç’in Ankara Büyükelçisi Ulrika Funered, Gaziantep ziyaretinde kentin dünyaca ünlü lezzeti baklavayı yapmayı deneyimledi. Hamurun açılmasından fırından çıkan baklavanın şerbetlenmesine kadar sürece katılan Funered’in o anları dikkat çekti.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ AŞEVİNİ ZİYARET ETTİ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Ulrika Funered ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Monica Merino’yu belediyenin aşevinde ağırladı.

Ziyaret sırasında aşevinde yürütülen çalışmalar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi verildi. Konuklar, Gaziantep’in zengin mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı da buldu.

BAKLAVANIN ŞERBETİNİ DÖKTÜ

Ziyaretin en dikkat çeken anlarından biri ise Büyükelçi Funered’in baklava hazırlama deneyimi oldu. Baklava açan Funered, fırından çıkan tatlının üzerine şerbet de döktü. Gaziantep’in geleneksel lezzetini yapım aşamalarıyla deneyimleyen büyükelçinin ziyareti, renkli görüntülere sahne oldu.