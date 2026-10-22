Ulrika Funered Gaziantep\'te tezgaha geçti: İsveç\'in Ankara Büyükelçisi baklavayı şerbetledi

Ulrika Funered Gaziantep'te tezgaha geçti: İsveç'in Ankara Büyükelçisi baklavayı şerbetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'i ziyaret eden İsveç'in Ankara Büyükelçisi Ulrika Funered, Şahinbey Belediyesi aşevinde baklava yapımına katıldı. Hamuru açan Funered, fırından çıkan tatlının üzerine şerbeti de kendisi döktü. Ziyarette Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Funered'i ve UNDP Mukim Temsilcisi Monica Merino'yu ağırladı.
İsveç’in Ankara Büyükelçisi Ulrika Funered, Gaziantep ziyaretinde kentin dünyaca ünlü lezzeti baklavayı yapmayı deneyimledi. Hamurun açılmasından fırından çıkan baklavanın şerbetlenmesine kadar sürece katılan Funered’in o anları dikkat çekti.
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ AŞEVİNİ ZİYARET ETTİ
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Ulrika Funered ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Monica Merino’yu belediyenin aşevinde ağırladı.
Ziyaret sırasında aşevinde yürütülen çalışmalar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi verildi. Konuklar, Gaziantep’in zengin mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı da buldu.
BAKLAVANIN ŞERBETİNİ DÖKTÜ
Ziyaretin en dikkat çeken anlarından biri ise Büyükelçi Funered’in baklava hazırlama deneyimi oldu. Baklava açan Funered, fırından çıkan tatlının üzerine şerbet de döktü. Gaziantep’in geleneksel lezzetini yapım aşamalarıyla deneyimleyen büyükelçinin ziyareti, renkli görüntülere sahne oldu.
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