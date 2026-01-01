İsviçre'deki bar faciasından yeni görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi
İsviçre'deki bar faciasından yeni görüntüler

İsviçre\'deki bar faciasından yeni görüntüler
01.01.2026 20:47
İsviçre\'deki bar faciasından yeni görüntüler
Haber Videosu

İsviçre'nin Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan yangında can kaybı 40'a yükselirken , 115 kişi de ağır yaralandı Yangına ilişkin yeni çıkan görüntülerde, alevlerin yayılmasıyla bardakilerin can havliyle kaçmaya çalıştığı görüldü.

İsviçre'nin Crans-Montana Kayak Mgerkezi'nde yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan yangında 40 kişi hayatını kaybederken, 115 kişi de ağır yaralandı. Olay sonrası ülke genelinde başsağlığı mesajları yayımlandı ve yangının sebebi üzerine soruşturma başlatıldı.

BAR YANGININDA 40 ÖLÜ, 115 YARALI

İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda çıkan yangında 40 kişinin öldüğü, çoğu ağır 115 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsviçre'deki bar faciasından yeni görüntüler

İsviçre Konfederasyon Başkanı Guy Parmelin, Valais Emniyet Müdürü Frederic Gisler, Valais Başsavcısı Beatrice Pilloud, Valais Kanton Meclisi Başkanı Mathias Reynard ile birlikte barda çıkan yangına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Parmelin, hiçbir kelimenin yaşadıkları acıyı tarif edemeyeceğini dile getirerek, "Bu, ülkemizin şimdiye kadar yaşadığı en kötü trajedilerinden biri." dedi.

İsviçre'deki bar faciasından yeni görüntüler

BAYRAKLAR YARI YARIYA İNDİRİLECEK

İsviçre halkına başsağlığı dileyen Parmelin, tüm kantonların dayanışma içinde hareket ettiğini belirterek, başta komşu ülkeler olmak üzere dayanışma gösteren diğer ülkelere teşekkür etti. Parmelin, Federal Saray'daki bayrakların da 5 gün boyunca yarıya indirileceğini açıkladı.

İsviçre'deki bar faciasından yeni görüntüler

FACİADAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Öte yandan faciaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde alevlerin yayılmasıyla barda büyük panik yaşandığı, bardakilerin canlarını kurtarmak için hızla kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA

