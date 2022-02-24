İtalya Başbakanı Draghi'den Rusya'ya "akan kanı durdurma" çağrısı - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Draghi'den Rusya'ya "akan kanı durdurma" çağrısı

24.02.2022 17:51

İtalya Başbakanı Mario Draghi, İtalya, Avrupa Birliği (AB) ve tüm müttefiklerin, Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin'e "akan kanı derhal durdurması ve askeri kuvvetlerini, Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırlarının dışına koşulsuz olarak geri çekmesi" çağrısı yaptığını belirtti.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, İtalya, Avrupa Birliği (AB) ve tüm müttefiklerin, Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin'e "akan kanı derhal durdurması ve askeri kuvvetlerini, Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırlarının dışına koşulsuz olarak geri çekmesi" çağrısı yaptığını belirtti.

Draghi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle topladığı Güvenlik Komitesi ve Bakanlar Kurulu'nun ardından basın açıklaması yaptı.

Ukrayna'nın bir Avrupa ülkesi ve dost bir millet olduğunu belirten Draghi, "İtalyan hükümetinin ve halkının, Ukrayna halkı ve Başkan (Vladimir) Zelenskiy'e tam ve şartsız dayanışmamı belirtmek istiyorum. Ukrayna'da olanlar, hepimizin özgür yaşamını ve demokrasimizi ilgilendiriyor." dedi.

İtalya'nın, bu krize barışçıl çözüm arayan müttefiklerin daha önce paylaştığı pozisyonu benimsediğini dile getiren Draghi, şunları söyledi:

"Her zaman bir diyalog biçiminin samimi olması gerektiğini düşündüm. Rus hükümetinin bugünlerdeki eylemleri, bunu neredeyse imkansız kılıyor. İtalya, Avrupa Birliği ve tüm müttefikleriyle Başkan (Vladimir) Putin'e akan kanı derhal durdurması ve askeri kuvvetlerini, Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırlarının dışına koşulsuz olarak geri çekmesi çağrısında bulunuyor."

Draghi, AB'den ve NATO'dan ortaklarıyla Atlantik İttifakı'nın doğu sınırlarındaki güvenlik önlemlerini derhal geliştirmek üzere koordinasyon halinde olduklarını aktararak yarın NATO'nun olağanüstü liderler zirvesine katılacağını bildirdi.

Krizle ilgili bugün öğleden sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de hazır bulunacağı G7 Toplantısı'na katılacağını aktaran Draghi, daha sonra Brüksel'deki Avrupa Konseyine gideceği bilgisini paylaştı.

Draghi, Brüksel'de Rusya'ya yönelik çok sert yaptırım paketine karar vereceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Pek çok yerde Rusya, krizi siyasi yolla çözmeyi reddederse bunun ağır sonuçları olacağını söylemiştik. Şimdi onları sahaya sürmenin zamanı geldi. İtalya, bu konuda ortaklarıyla tamamen uyum içindedir. Tüm vatandaşların şu saatlerde büyük endişe içinde olduğunu anlıyorum.

Yarın bu konudaki gelişmelerle ilgili parlamentoya hitap edeceğim. Hükümet, bu krizi çözmek için aralıksız çalışmak niyetinde. Avrupa, ABD, müttefiklerimiz yanımızda. Paylaştığımız değerler çerçevesinde, hep birlikte Ukrayna'nın egemenliğini, Avrupa'nın güvenliğini ve uluslararası düzenin bütünlüğünü korumak için gereken her şeyi yapacağız."

İtalya'nın Kiev Büyükelçiliğinin açık ve tamamen faaliyet halinde olduğu bilgisini de veren Draghi, Büyükelçiliğin bu ülkede mukim 2 bin İtalyan'ı korumak için yerel yetkililerle ve diğer büyükelçiliklerle koordinasyon içinde olduğunu söyledi.

Draghi, Büyükelçiliğin teyakkuz halinde ve gerekli her kararı almaya hazır olduğunu da vurguladı.

Öte yandan İtalya'da genellikle cumhurbaşkanı başkanlığında yılda iki kez toplanan Yüksek Savunma Konseyi de Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından bugün toplantıya çağrıldı.

İtalya Başbakanı Draghi'den Rusya'ya akan kanı durdurma çağrısı
İtalya Başbakanı Draghi'den Rusya'ya akan kanı durdurma çağrısı
İtalya Başbakanı Draghi'den Rusya'ya akan kanı durdurma çağrısı

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Avrupa Birliği, Ukrayna, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Draghi'den Rusya'ya 'akan kanı durdurma' çağrısı - Son Dakika


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