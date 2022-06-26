İtalya Başbakanı Draghi, G7 Liderler Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Draghi, G7 Liderler Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

26.06.2022 20:41
İtalya Başbakanı Draghi, G7 Liderler Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

İtalya Başbakanı Mario Draghi, enerjide, gelişmekte olan ülkeler ve başka yerlerde gaz altyapısına büyük yatırımlar gerektiren kısa vadeli ihtiyaçların olacağını söyledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, enerjide, gelişmekte olan ülkeler ve başka yerlerde gaz altyapısına büyük yatırımlar gerektiren kısa vadeli ihtiyaçların olacağını söyledi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Elmau Sarayı'nda düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde liderler ortak basın açıklaması yaptı.

İtalya Başbakanı Draghi, "Bu gruptaki ülkeler, gelişmekte olan ülkelerdeki yatırım projelerine yardım yapan en büyük finansör olmuştur. Daha da fazlasını yapmalıyız ve bu çabada gelişmekte olan ülkelerle ortaklıklarda geniş çapta kabul görmek istiyoruz." dedi.

Draghi, çok taraflı kalkınma bankaları ve özellikle Dünya Bankasının özel sektörle daha da harekete geçirileceğini ifade ederek, bu konuda da yine gelişmekte olan ülkelerle geniş bir ortaklık çabasına girilmesi gerektiğini kaydetti.

Yatırım projelerinin yapılacağı alanlar arasında sayılan enerji ve sağlığın altını çizen Draghi, "Enerjide mevcut durumda, gelişmekte olan ülkelerde ve başka yerlerde gaz altyapısında büyük yatırımlar gerektiren kısa vadeli ihtiyaçlarımız olacağı açık. Ama bu altyapıyla hidrojeni de taşıyabileceğimizden emin olmalıyız. Bu, kısa vadeli ihtiyaçları uzun vadeli iklim gereksinimleriyle uzlaştırmanın da bir yoludur." diye konuştu.

Draghi, çok sayıda gelişmekte olan ülke ile Afrika kıtasının yenilenebilir enerji yatırımları için son derece uygun olduğunu dile getirirken, ülkelerinin tam da bu alanda birçok yatırım projesini finanse etmesi gerektiğini kaydetti.

Aşı konusunda, Avrupa Birliği (AB), ABD, Kanada ve Japonya'nın açık ara en büyük aşı bağışçıları olduğunu ifade eden Draghi, Afrika ülkelerinin ve diğerlerinin, aşıları kendi topraklarında üretmelerini ve halka aşıların kolayca ulaşmasını sağlamak için girişimlerini sürdüreceklerini söyledi.

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Draghi, G7 liderlerinin ilk oturumunda yaptığı konuşmada, Rusya'ya enerjide olan bağımlılıklarını azaltmaları gerektiğini belirtti. 2008'deki krizden sonra yapılan hatalardan kaçınmaları gerektiğini de ifade eden Draghi, enerji krizinin popülizme geri dönüşü getirmemesi uyarısında bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Draghi, G7 Liderler Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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