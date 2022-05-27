İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

27.05.2022 19:06
İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Draghi ile Zelenskiy'nin bugün öğleden sonra telefonda görüştükleri belirtilerek "Görüşmede, Ukrayna'nın doğusuna özel önem vererek sahadaki son durum üzerinde duruldu. Draghi, Avrupa Birliği'nin (AB) diğer üyeleriyle de koordineli biçimde İtalyan hükümetinin desteğini teyit etti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, iki liderin, dünyanın en fakir ülkelerini tehdit eden gıda kriziyle mücadele edebilmek için Ukrayna'nın tahıl ihracatının önündeki engellerin kaldırılmasını da ele aldıkları kaydedildi.

Zelenskiy'nin de İtalyan hükümetinin çabalarına yönelik takdirlerini dile getirdiği ve Draghi ile olası çözümlere yönelik görüşmelerini sürdürme konusunda mutabık olduğu belirtildi.

Zelenskiy de Draghi ile görüşmesine ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Cephedeki durum hakkında bilgi verildi. Ortaklarımızdan daha fazla savunma desteği bekliyoruz. Yakıt tedariki konusu da gündeme geldi. Gıda krizini önlemenin yolları tartışıldı. Ukrayna limanlarındaki blokajı kaldırmalıyız." ifadelerine yer verdi.

Başbakan Draghi, dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Draghi, Putin ile Ukrayna'daki 22 milyon tahılı çıkarmanın bir yolunu bulmak için görüştüğünü ancak Rus liderin buna karşılık ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılmasını istediğini söylemişti.

İtalyan lider, Putin ile görüşmesinde "barışa dair umut ışığı" görmediğini de ifade etmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika


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