İtalya'da Berlusconi'nin Putin'e dair sözleri ve iki liderin hediyeleşmesi tartışılıyor - Son Dakika
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İtalya'da Berlusconi'nin Putin'e dair sözleri ve iki liderin hediyeleşmesi tartışılıyor

19.10.2022 01:12
İtalya'da Berlusconi'nin Putin'e dair sözleri ve iki liderin hediyeleşmesi tartışılıyor

İtalya'da eski başbakanlardan ve Forza Italia (FI) partisi lideri Silvio Berlusconi'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "yeniden bağlantı kurduğu"nu ve hediyeleştiklerini söylediği ses kaydı tartışmalara yol açtı.

İtalya'da eski başbakanlardan ve Forza Italia (FI) partisi lideri Silvio Berlusconi'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "yeniden bağlantı kurduğu"nu ve hediyeleştiklerini söylediği ses kaydı tartışmalara yol açtı.

Putin ile yakın dostluğu herkes tarafından bilinen Berlusconi'nin, bugün partisinin, parlamenterleriyle yaptığı kapalı grup toplantısında sarf ettiği belirtilen bazı sözler ülkede gündem yarattı.

La Presse ajansının sitesinde yayınlanan ses kaydına göre Berlusconi, "Ben Başkan Putin ile yeniden bağlantı kurdum. Benim doğum günü dolayısıyla bana 20 şişe vodka ve çok hoş bir mektup gönderdi. Ben de kendisine Lambrusco şişeleri ve aynı şekilde hoş bir mektup gönderdim. O, beni ilk 5 dostundan biri olarak açıklamıştı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kayıtta, "Rus bakanlar pek çok kez farklı etkinliklerde bizim onlarla savaşta olduğumuzu söylediler çünkü Ukrayna'ya silah ve mali yardım yapıyoruz. Ben kişisel olarak görüşümü açıklayamam çünkü basına anlatılırsa bu felaket olur ancak ben çok, çok ama çok endişeliyim." ifadeleri yer aldı.

ANSA ajansının haberinde de Berlusconi'nin aynı toplantıda, Ukrayna'nın NATO'ya girmesine dair değerlendirmelerde bulunmuş olabileceği, böyle bir şeyin gerçekleşmesi halinde bunun "dünya savaşı" anlamına gelebileceğini söylediği ifade edildi.

Söz konusu ses kaydının basına düşmesi, ülkede gündem olurken, Berlusconi ve partisi FI'den yalanlama geldi.

Meclis çıkışında gazetecilerin bu sözleri sorması üzerine Berlusconi, "Putin ile yeniden bağlantı mı kurdum? Hayır, sadece bir hikaye." dedi.

FI Başkan Yardımcısı Antonio Tajani bir açıklama yaparak, "Putin'in Berlusconi'ye doğum günü hediyesi olan şişeler mi? Bu eski bir hikaye, 2008'den." dedi.

Bu arada, bazı basın organlarında da Berlusconi'nin 29 Eylül'de 86'ıncı yaşını, Putin ise 7 Ekim'de 70'inci yaşını kutladığına dikkat çekildi.

Silvio Berlusconi, 23 Eylül'de de bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Putin'in Ukrayna'da "savaşa itildiğini" ifade ederek, şunları söylemişti:

"Aslında askerlerin bir haftada Kiev'e girmesi ve Zelenskiy hükümetinin yerine başka iyi insanlar getirip bir hafta sonra geri gelmesi gerekiyordu. Bunun yerine Batı'nın her türlü silahıyla donatılmış beklenmedik bir direnişle karşılaştılar." yorumunu yapmıştı.

Forza Italia liderinin bu sözleri de o dönem tartışma konusu olmuştu.

Berlusconi'nin son açıklamalarına tepkiler gecikmedi

Anamuhalefetteki Demokratik Parti'nin (PD) lideri Enrico Letta da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Berlusconi'nin ifadelerine tepki gösterdi.

Letta, "Bu şaka değil. İtalya'nın bu yeni çoğunluk partileriyle Rusya'ya karşı belirsiz bir konuma kayma riski var. " ifadesini kullandı.

5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte, Berlusconi'nin ifadelerine tepki gösteren isimlerden oldu.

Conte de ülkede kurulması beklenen sağ koalisyon hükümetinin bu açıklamalar doğrultusunda ilerlemesine izin vermeyeceklerine işaret ederek, "Parlamentoya yeni sunulan kürtaj karşıtı yasa tasarısı, Berlusconi'nin Putin ile balayı… İtalya'yı bu yönde yönetmek istiyorlarsa bir duvara toslayacaklar." yorumunu yaptı.

Berlusconi ve partisi FI'nin, ülkede 25 Eylül'de yapılan seçimlerden zaferle çıkan Giorgia Meloni'nin liderliğindeki sağ ittifakın kuracağı hükümette yer alması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Silvio Berlusconi, Vladimir Putin, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Berlusconi'nin Putin'e dair sözleri ve iki liderin hediyeleşmesi tartışılıyor - Son Dakika

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