İtalya ve Güney Kore'de koronavirüs vakalarında artış - Son Dakika

İtalya'da hafta sonu 16 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan habere göre, hafta sonu merkezi Milano olan Lombardiya bölgesinde 14, merkezi Venedik olan Veneto bölgesinde 2 yeni vakaya rastlandı.

Sivil Savunma Ajansı Başkanı Angelo Borrelli, yeni vakalarla ülkede görülen toplam vaka sayısının 152'ye, can kaybı sayısının ise 3'e çıktığını açıkladı.

Kovid-19 salgınının ülkenin kuzeyindeki bölgelerde hızla yayılması sebebiyle birçok kentte eğitim ve öğretime bir haftalığına ara verildi.

Milano'nun Duomo Katedrali başta olmak üzere pek çok kilise kapatılırken, geleneksel Venedik Karnavalı iptal edildi.

Güney Kore'de vaka sayısında ani artış

Güney Kore'de son bir haftada Kovid-19'un bulaştığı insan sayısında büyük artış meydana geldi. 17 Şubat'ta 30 olan vaka sayısı, bugün itibarıyla 833'e yükseldi.

Ülkede koronavirüsün yol açtığı salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı.

Yeni vakaların yüzde 60'ının ülkenin güneydoğusundaki Daegu şehrindeki bir kilise cemaatine mensup olduğu bildirildi.

Öte yandan, 13 silahlı kuvvetler mensubunda da Kovid-19 tespit edildi.

Vakaların aniden artış göstermesi nedeniyle 15 ülke, Güney Kore vatandaşlarına seyahat kısıtlamaları ve giriş yasağı getirdi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, İsrail, Bahreyn, Ürdün, Kiribati, Samoa ve Amerikan Samoası, Güney Kore'den seyahat edenlerin ülkeye girişlerini yasakladı.

İsrail, cumartesi günü Tel Aviv'e inen Kore Hava Yollarına ait 180 Güney Koreli yolcu taşıyan uçağı geri dönmeye zorladı.

Öte yandan İngiltere, Türkmenistan, Kazakistan, Etiyopya, Uganda ve Brunei, Güney Kore'den ve koronavirüsün etkilediği diğer ülkelerden gelen ziyaretçilere yönelik kontrolleri artırırken, ziyaretçilerden sağlık durumundaki bozulmaları bildirmelerini istedi.

Orta Doğu ülkesi Umman; Güney Kore, Çin, İran ve Singapur'dan gelen ziyaretçilere 14 gün karantinada tutulma zorunluluğu getirdi.

Çin'in Makao Özel İdare Bölgesi, Güney Kore'yi "riskli ülke" statüsüne alırken, Güney Kore'den gelen ziyaretçilere karantina uygulanması için ayrı bir merkez oluşturdu.

Afrika ülkesi Mauritius ise henüz resmi bir giriş yasağı duyurmamakla birlikte, dün grip belirtileri gösteren 34 Güney Koreli turistin ülkeye girişini erteleyerek teşhis için hastanelere sevk etti.