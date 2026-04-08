İtalyan markalarının üretim üssü İstanbul: Türk tekstili yükselişte

TÜRKİYE, KATMA DEĞERLİ TEKSTİL ÜRETİMİNDE ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye, tekstil sektöründe üst segment ve katma değerli üretimdeki gücünü her geçen gün artırırken, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye üretim yapan yerli firmalar küresel pazarda daha güçlü bir konuma ulaşıyor. İstanbul’un Güngören ilçesinde faaliyet gösteren üretim tesislerinde, özellikle İtalya’nın tanınmış markaları için tasarım ve üretim gerçekleştiriliyor.

Firma sahibi Mücahit Artar, Türkiye’nin tekstilde uzun yıllara dayanan deneyimi ve yetişmiş iş gücü sayesinde küresel pazarda önemli bir avantaj elde ettiğini belirterek, teknik kapasite ve bilgi birikiminin sektörü ileri taşıyan en önemli unsurlar arasında yer aldığını ifade etti. Türkiye’nin know-how gücü ve nitelikli personel yapısının, daha karmaşık ve yüksek katma değerli siparişlerin alınmasını sağladığına dikkat çekildi.

KRİZLER TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK AVANTAJINI GÜÇLENDİRDİ

Son dönemde yaşanan küresel krizler ve savaşların tedarik zincirlerini doğrudan etkilediğini belirten Artar, Türkiye’nin coğrafi konumunun bu süreçte stratejik bir avantaj sağladığını vurguladı. Avrupa’ya yakınlığı ve lojistik avantajları sayesinde Türkiye’nin yeniden tercih edilen bir üretim merkezi haline geldiği ifade edildi.

Uzak Doğu pazarında yaşanan aksaklıklar nedeniyle birçok firmanın üretim tercihini Türkiye’ye kaydırdığını belirten Artar, bu yönelimin kısa sürede olumlu sonuçlar verdiğini ve önümüzdeki süreçte daha da artmasının beklendiğini söyledi. Türkiye’nin kriz dönemlerinde güvenilir bir üretim partneri olarak öne çıktığına dikkat çekildi.

“TÜRKİYE TEKSTİLDE DENEYİMİYLE TERCİH SEBEBİ”

Yaklaşık 25 yıldır dünyaca ünlü İtalyan markalarıyla çalıştıklarını belirten Artar, geçmişte daha basit ürünlerle başlayan iş birliklerinin bugün yüksek işçilik ve teknik bilgi gerektiren üretimlere dönüştüğünü ifade etti. Türkiye’nin tekstilde ulaştığı seviyenin, küresel markaların güvenini kazandığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

İstanbul’da gerçekleştirilen üretimle 29 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Artar, Avrupa, İngiltere ve ABD pazarlarında güçlü bir şekilde yer aldıklarını söyledi. Türkiye’nin kalite, hız ve çözüm odaklı yaklaşımıyla rekabette öne çıktığını vurgulayan Artar, “En ucuz olmak değil, en kaliteli ve en hızlı üretimi yapmak rekabette belirleyici oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin tekstilde köklü deneyimi, esnek üretim yapısı ve yüksek kalite anlayışıyla küresel pazarda tercih edilen ülkeler arasında yer almaya devam ettiği belirtilirken, sektörün önümüzdeki dönemde daha da büyümesi bekleniyor.