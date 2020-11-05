İtalyan Tasarım Günleri başladı - Son Dakika

İtalyan Tasarım Günleri başladı

05.11.2020 18:55
İtalyan Tasarım Günleri başladı, System.String[]

İtalyan ve Türk tasarımcıların katılımıyla moda, mimari ve endüstriyel tasarım gibi alanlarda yeni eğilimlerin tartışılacağı İtalyan Tasarım Günleri 2020, açılış paneliyle başladı.

İtalyan ve Türk tasarımcıların katılımıyla moda, mimari ve endüstriyel tasarım gibi alanlarda yeni eğilimlerin tartışılacağı İtalyan Tasarım Günleri 2020, açılış paneliyle başladı.

Galataport İstanbul'un mekan sponsorluğunda 5 Kasım - 15 Aralık'ta dijital olarak gerçekleşecek etkinliğin ilk paneli YouTube'da eş zamanlı yayınlandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Mimar Dr. Pınar Sipahi'nin moderatörlüğünü üstlendiği, açılış paneline İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, Istituto Europeo di Design Bilimsel Koordinatörü Carlo Branzaglia ve Luca Molinari Studio'dan Mimar Prof. Luca Molinari konuk oldu.

Sgarbi, İtalyan Tasarım Günleri'nin büyük bir imkan olduğunun altını çizerek, "Öncelikle katılımcıların hepsine teşekkür etmek istiyorum. Özellikle geçirdiğimiz bu zor günlerde bu etkinlik daha da önemli. Tasarımla ilgilenen her insan için büyük bir olanak. Tasarımla ilişkili değişik alanlardaki bütün öğrenciler için, bu alanda çalışan insanlar için..." diye konuştu.

Molinari de bugünün yalnızca bir başlangıç olduğunu belirterek, "İstanbul'da önümüzdeki ay boyunca etkinlikler devam edecek. Ne yazık ki online bir süreç olacak ama İtalya ile Türkiye arasındaki diyaloğun harika bir temsili bu. İtalyan ve Türk öğrencilerin etkinlik kapsamında katılacağı yarışmalar da bunun güzel bir iş birliği olduğunu ve genç jenerasyon için büyük bir imkan olduğunu gösteriyor. Bence bu geleceğe verebileceğimiz en iyi mesaj. Umudun ve genç tasarımcılara yatırımın mesajı." ifadelerini kullandı.

İtalyan Tasarım Günleri programının çok zengin bir içeriğe sahip olduğunu aktaran Carlo Branzaglia ise, "Bu iletişimle, paylaşımla alakalı. Bizim için tasarıma bakmanın değişik yollarını birbirine bağlayan doğal bir köprü görevi görüyor. Aynı zamanda bu bakış açılarını imkan bulabildiği kadarıyla birbiriyle ilişkilendiriyor." dedi.

İtalyan Tasarım Günleri

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve çekimleri Galataport İstanbul'da gerçekleştirilecek İtalyan Tasarım Günleri 2020 (IDD'20)'nin teması "Geleceği Çizmek, Gelişim, İnovasyon, Sürdürülebilirlik ve Güzellik" olarak belirlendi.

İtalyan Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanlıkları tarafından 100'den fazla büyükelçilik ve konsoloslukla aynı anda organize edilen etkinlik ilk kez dijital olarak gerçekleştirilecek.

İtalyan Tasarım Günleri, İstanbul İtalya Başkonsolosluğu ile İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ev sahipliğinde ve Galataport İstanbul'un mekan sponsorluğunda, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Yıldız Teknopark iş birliği ile hayata geçecek.

İtalya, İzmir ve Ankara Konsolosluklarının da katılımı ile gerçekleştirilecek 11 panele toplam 40 panelist konuk olacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Dr. Mimar Pınar Sipahi'nin Galataport İstanbul'dan gerçekleştireceği oturumların yanı sıra, dünyaca ünlü mimar ve küratör Prof. Luca Molinari de panellere Milano'dan moderatörlük yapacak.

Organizasyon dahilinde üniversite öğrencilerine yönelik de iki tasarım yarışması düzenlenecek.

İtalyan Tasarım Günleri'nin konuşmacıları arasında The One Atelier'den Anna Masello, Gambardella Architetti'den Simona Ottieri, Istituto Europeo di Design'dan (IED) Carlo Branzaglia, Studio Giulio Iacchetti'den Giulio Iacchetti, Maserati'nin baş tasarımcısı Giovanni Ribotta ile ünlü fotoğrafçı ve yönetmen Francesco Carrozzini yer alacak.

Dijital ortamda yayınlanacak panellerde İtalyan tasarımcılara, moda tasarımcısı Arzu Kaprol, mimar Han Tümertekin ve Alper Derinboğaz, tasarımcı Neslihan Işık, küratör Efe Korkut Kurt ve kreatif danışman Can Remzi Ergen gibi isimler eşlik edecek.

Galataport, İstanbul, İtalyan, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalyan Tasarım Günleri başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Bakan Soylu'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: Tedavi sürecim evde devam edecek Tartışmada öfkelenen genç, baba katili oldu Son Dakika: ABD Başkanı Trump'tan 14 saat sonra yeni açıklama: Oy sayımını durdurun Bursa'da iki öğretmen öğrenci velisi tarafından okul önünde darbedildi İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın Deprem anındaki soğukkanlılığı dikkat çeken avukat konuştu: Bittikten sonra çalışmaya devam ettim Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi
Son Dakika: Fenerbahçe-Konyaspor maçında Halis Özkahya yerine Ali Şansalan düdük çalacak Son Dakika: Fenerbahçe-Konyaspor maçında Halis Özkahya yerine Ali Şansalan düdük çalacak         
18:44
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın "kalbi" Şuşa'yı 3 taraftan kuşattı         
17:56
Korona nedeniyle Ankara Demirspor'un kalecisi Ömercan Avcı, Mamak FK maçında orta sahada oynadı Korona nedeniyle Ankara Demirspor'un kalecisi Ömercan Avcı, Mamak FK maçında orta sahada oynadı         
17:31
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır         
16:23
İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'yla ilgili skandal iddia: Bir market zincirinin şubesi için kolonlar ve duvarlar yıkıldı İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'yla ilgili skandal iddia: Bir market zincirinin şubesi için kolonlar ve duvarlar yıkıldı         
16:16
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm 12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm         
14:12
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada         
13:15
19 yıl önce vahşice öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı 19 yıl önce vahşice öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı         
12:48
Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı         
12:43
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı         
01:00
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 19:05:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalyan Tasarım Günleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei