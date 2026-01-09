Gelibolu Yarımadası'nda Tahliye Töreni - Son Dakika
Gelibolu Yarımadası'nda Tahliye Töreni

09.01.2026 15:49
ÇANAKKALE Savaşları'nda yenilgiye uğrayan İtilaf Devletleri'ne ait güçlerin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 110'uncu yıl dönümü, Seddülbahir köyünde düzenlenen törenle kutlandı.

İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 110'uncu yıl dönümü, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen törene; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Greg David Lewis, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, Çanakkale Avustralya Konsolosu Laura Wauchope, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, kurum temsilcileri, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı.

ANITA ÇELENK BIRAKILDI

Program, Seddülbahir köyü meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve yabancı ülke temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra protokol üyeleri, Seddülbahir Kalesi önündeki İlk Şehitler Kabristanı'na karanfil bıraktı. Ardından Seddülbahir Kalesi içerisinde devam eden programda saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi.

'TÜRK MİLLETİNİN VAROLUŞ DESTANI YAZDIĞI MEKANLARDAYIZ'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Yaklaşık 8,5 ay süren büyük bir mücadelenin sonunda Türk milletinin galip geldiği yerdeyiz. Aslında uzun süren bir kötü gidişatın, bir geri çekilmenin son bulduğu topraklardayız. Tarihe şahitlik etmiş, herkesin bir yok oluş süreci beklediği ama Türk milletinin bir ve beraberlik içerisinde bir varoluş destanı yazdığı mekanlardayız. Memleketin kararmış ufuklarında şafağın söktüğü mekanlardayız. Cumhuriyetimize giden yolun başladığı, Kurtuluş Savaşı'mızın ilk işaret fişeklerinin atıldığı, tarih sahnesine bir kahraman olarak çıkardığımız ve Cumhuriyetimizin banisi olacak, milli mücadelemize başkomutanlık edecek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarih sahnesine çıkardığımız topraklardayız. On binlerce şehidimizin toprak altında kefensiz yattığı ve Cenabıhak'ın ifadesiyle diri olduğu ve her daim onların manevi varlığını hissettiğimiz mübarek topraklardayız" dedi.

'ÇANAKKALE RUHU BİR DNA'DIR'

Kaşdemir, "Bu topraklarda 110 yıl önce Türk milletinin kahraman evlatları köyünden, kentinden, obasından koştu ve buradaki yangını söndürmeye geldi. Onların bir tek amacı vardı; vatan sağ olsun. Onlar şehit oldu, can verdi, toprağa düştü bu topraklar için. Kimi kan akıttı gazi oldu, vatan sağ oldu. Vatanın sağ kalan evlatlar olarak bizler de şimdi onların hatıralarını yad ediyoruz. Onları hayırla anıyoruz. O büyük insanları unutmadığımızı, unutmayacağımızı dünyaya haykırıyoruz. Bin yıl geçse de kıyamete dek bu topraklarda ay yıldızlı al bayrak dalgalandığı sürece ki inşallah dalgalanacak, o büyük kahramanları bu milletin evlatları bizler asla unutmayacağız. Çanakkale ruhu bir DNA'dır, bir kromozomdur, bir ruhtur. Gönüllerden, sinelerden asla çıkmaz" diye konuştu.

'TARİHİ KIRILMA NOKTALARI BİZİM İÇİN UNUTULMAZ HADİSELER'

Çanakkale Savaşları'nın başladığı ve bittiği nokta olan Seddülbahir'de olduklarını hatırlatan Çanakkale Valisi Ömer Toraman ise "Gelibolu Yarımadası, Türklerin Rumeli'yi vatan kılmak için ilk adım attıkları ve Rumeli'den bizi atmak isteyenlere karşı son büyük direnişin yapıldığı coğrafya. Bu tarihi kırılma noktaları bizim için unutulmaz hadiseler. Bunları iyi anlamamız ve gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Savaşın başladığı ve bittiği nokta dedik. 3 Kasım'daki ilk bombardıman ve 9 Ocak'ta son çekilen İtilaf Devleti askeri. Burası son dönemlerde hem denizde hem karada harp tarihinin en büyük savaşlarından birine sahne oldu" dedi.

ASKERE YAZILAN MEKTUP OKUNDU

İsmail Kaşdemir, 19'uncu Tümen Komutanı Albay Rüştü Bey'in, 9 Ocak 1916'da Çanakkale Cephesi'nin kapanmasının ardından İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'nı terk ettiği sırada askerlerine yazdığı mektubu okudu. Mektubun okunmasının ardından program sona erdi.

Kaynak: DHA

Gelibolu Yarımadası, Seddülbahir, Kültür, Güncel

