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İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin mucitleri TEKNOFEST'te - Son Dakika

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin mucitleri TEKNOFEST'te

25.09.2021 12:07
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin mucitleri TEKNOFEST'te, System.String[]

TÜBİTAK yarışmalarında fizik, biyoloji alanlarında geliştirdikleri projeler ile derece elde eden İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te sergilediği ve yarıştığı projelerle yerini aldı.

TÜBİTAK yarışmalarında fizik, biyoloji alanlarında geliştirdikleri projeler ile derece elde eden İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te sergilediği ve yarıştığı projelerle yerini aldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST 2021, Atatürk Havalimanı'nda 21 Eylül'de başladı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, kodlama ve robotik, fizik, biyoloji gibi alanlarda sergilediği ve yarıştığı projelerle TEKNOFEST'te yerini alırken, öğrenciler tarafından sunulan projeler katılımcılar tarafından tam not aldı.

Projelerine gelen yoğun ilgi karşısında da öğrenciler, teknolojiseverler ile bir arada olmaktan ve projelerini anlatma imkünı bulmaktan oldukça mutlu olduklarını belirtti.

Teknoloji ilgilileri ise TEKNOFEST süresince İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji standında kodlama ve robotik uygulamalarıyla buluşmaya devam edecek.

Engelli araçları için solar kablosuz şarj istasyonları

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Kampüsü öğrencisi Utku Berkay Tan, teknolojik tasarım alanında geliştirdiği "Engelli Araçları için Solar Kablosuz Şarj İstasyonları" projesi ile katılım sağladı. Proje, başta şarjlı tekerlekli sandalyeler olmak üzere bireysel taşıma araçlarının halka açık yerlere kurulan güneş enerjili kablosuz şarj istasyonları üzerinden akülerinin şarj edilebilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Utku Berkay Tan, "Mevcut tekerlekli şarj istasyonları şu an kablolu şekilde. Bu yüzden engelli vatandaşlarımız zorluk çekiyor. Benim sistemim ise kablosuz. Güneş enerjisinden elde ettiğimiz enerjiyi depolama birimine aktarıyoruz. Bu enerjiyi de zeminde bulunan vericiye aktarıyoruz. Tekerlekli sandalyenin altındaki alıcı ile verici aynı alana geldiğinde şarj işlemi gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Çanakkale Biga Kampüsü Anadolu Lisesi öğrencileri Miray Yılmaz ve Zeynep Doğan ise biyoloji alanında geliştirdikleri "Peto Paradoksuna Biyoinformatik Yaklaşım" projesi ile TEKNOFEST Kutup Araştırmaları Sergisi'ndeki yerlerini aldı. Öğrenciler, aynı zamanda TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Proje Yarışması'nda canlı bilimleri alanında kazandığı ikincilik ödülünü alacak.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Acarkent Kampüsü Anadolu Lisesi öğrencileri Berfe Biçer ve Dilay Gökçe ise "Nitinol ve Metal Esnekliğinin Araç Güvenilirliği Üzerindeki Etkisi" projesi ile İnsanlık Yararına Teknoloji Proje Yarışması'na finalist olarak yarışıyor.

Küresel ısınmaya dikkati çeken proje

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Tuzla Kampüsü Anadolu Lisesi öğrencilerinden Berke Çiçek ve Alper Çamlı, fizik alanında geliştirdikleri "Antarktika Atmosferinde UV Işığının Ozon Konsantrasyonu Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi" projesini TEKNOFEST Kutup Araştırmaları Sergisi'nde sunuyor. Öğrenciler, aynı zamanda TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Proje Yarışması fiziki bilimler alanında kazandığı ikincilik ödülünü de TEKNOFEST 2021'de alacak.

Berke Çiçek, proje ile iklim değişikliklerine dikkati çekmek için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız, insanlara kutup iklim değişikliğini göstermek ve bilgilendirmek. Antarktika atmosferinde önemli ölçüde bir incelme söz konusu. Bu incelme yüzünden dünyaya gelen UV miktarı artıyor. Ozon incelmesi yüzünden dünyaya normalde girmeyen UV C'nin girme miktarı artıyor. Bunlar da cilt kanseri gibi sorunlara sebep olabiliyor. Biz de insanları bu konuda bilgilendirmeye çalıştığımız bir proje ortaya çıkardık. Tasarladığımız cihazımızla bu ışınları ölçebiliyoruz. Verileri toplayıp bir senelik bir grafik yapacağız. Bu grafikle beraber insanları iklimin nasıl değiştiğine dair verilerle bilgilendirmiş olacağız."

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Çerkezköy Kampüsü Anadolu Lisesi ve Sakarya Kampüsü, kodlama ve robotik alanındaki projeleri ile yarışırken, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Adıyaman, Ordu ve Antalya Kampüsleri de fen bilimleri alanında geliştirdiği projeler ile finalist konumunda bulunuyor.

"Bilgi çağını bilimi daha ileriye götürmek için mücadele eden bir okuluz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, TEKNOFEST'te yer almaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını aktararak, "Geleceğin teknolojilerini, hem üreticilerden, teknoloji geliştiricilerden hem de çocuklarımızın, gençlerimizin yaptıkları uygulamalarla bu ortamda görmek ve bunları deneyimlemek çok önemli. Öğrencilerin, dünya nereye gidiyor, Türkiye'nin nerede olduğunu anlamaları için bu ortamda olması çok kıymetli. Bütün okullarımızla TEKNOFEST'te olmaktan, öğrencilerimizin başarılarını burada sergilemekten mutluyuz. Biz bilgi çağını, bilimi daha ileriye götürmek için mücadele eden bir okuluz. İstanbul Teknik Üniversitesinin bize kazandırdığı değerlerle bunu daha ileri bir noktaya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin mucitleri TEKNOFEST'te
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin mucitleri TEKNOFEST'te
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin mucitleri TEKNOFEST'te

İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji, Havacılık, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin mucitleri TEKNOFEST'te - Son Dakika


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