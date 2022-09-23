Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım - Son Dakika
Üye Girişi

Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım

23.09.2022 21:09

Kocaeli İzmit'te katıldığı açılışta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Haziran 2018 seçimlerine girebilmesi için CHP'den 15 vekilin transfer edilme olayına değinerek, "Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme 'Sayın Kılıçdaroğlu'nu çocuklarıyla beraber' vasiyet ettim. Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, memleketi Kocaeli'nde İzmit Belediyesi'nin ağabeyinin ismini verdiği Nihat Gürer Spor Tesisleri açılışına katıldı. Akşener, burada yaptığı konuşmada 24 Haziran seçimlerinde CHP'den transfer ettikleri 15 vekil olayına değinerek Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NA ÖLÜNCEYE KADAR ŞÜKRAN DUYACAĞIM"

Kılıçdaroğlu'nun o dönemde yaptığı destek nedeniyle ailesine vasiyette bulunduğunu belirten Akşener, "Biz partiyi kurduk. 'Kurulamaz' dediler, kurduk. 24 Haziran'da seçim kararı alındı ve tam seçime gideceğiz. YSK'dan tersine sonuç çıkacağı söylenmeye başlandı. Sonra bir siyasi partimizin Genel başkanıyla görüştük 'Acaba beraber gidebilir miyiz' diye maalesef olmadı, şartlar uymadı. Sonra benim aklıma sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmek geldi. Kendisine gittim 15 milletvekili talep ettim. Yani bu neydi? Demokrasiye dair Türkiye'de birçok şeyi değiştirecek bir adım atılmasına yönelik bir talepti. Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme 'Sayın Kılıçdaroğlu'nu çocuklarıyla beraber' vasiyet ettim. Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir." ifadelerini kullandı.

"O DAVRANIŞ BİÇİMİ CHP VE SAĞ ARASINDAKİ UZAKLIĞI KAPATTI"

Akeşener sözlerine şöyle devam etti: "Yıllarca CHP ve sağın renkleri arasında büyük bir mesafe varken o davranış biçimi o aradaki alanı, o uzaklığı kapattı. Bir iş birliğine, güç birliğine sebep oldu. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi benim babamın partisidir ha... Şimdi alerjik bir tutum üzerinden söylemiyorum iyilikte birleşmenin ne kadar iyi hizmetlere yol açtığını anlatmak için söylüyorum. Yüz senelik bir parti. Kuralları var. Var baba var. Biz ise yeni kurulmuşuz, start up gibi. Anında karar al, koş koş. Gel gel. Böyle bir partiyiz. Dolayısıyla gittik teklif ettik. Başkanlarım çok uzun sürdü. Tam bir ay üzerinde konuştuk. Tabi ben dayanamıyorum İzmit'in kızıyım hafif bir dürtme yaptık sonra geri döndüler. Neyse oturduk ben arkadaşlarıma bir şey söyledim. Biz bu masaya oturmayı İYİ Parti'yi bir yere getirmek için yapmıyoruz. Biz bu masaya oturmayı çökmüş umudunu kaybetmiş ama somut başarıya ihtiyacı olan o muhalif seçmeni ayağa kaldırmak için yapıyoruz. Onun için 'Türkiye mi, İYİ parti mi?' denildiğinde Türkiye'yi tercih edeceksiniz.

"İYİ Kİ O TEKLİFİ GÖTÜRMÜŞÜZ"

İyi ki o teklifi götürmüşüz iyi ki siz de o teklife evet demişsiniz biz de o masaya oturmuşuz. Benim hedefim doğrusu İstanbul'du. Çünkü sayın Erdoğan, 'İstanbul benim aşkım' derdi. İstanbul'u almak Sayın Erdoğan'ın elinden aşkını almaktı. Ben o aşka göz dikmiştim ama bunu da madem biz bizeyiz, madem şehrimdeyim, mademki doğduğum yerdeyim, şimdi o aşkı almaktı ama o aşkın alınmasından benden başka inanan olmadı. Her türlü iddiaya girdik, basın mensupları da dahil. Şimdi, sonuç biz bu bakış açısıyla, bu ülkenin insanlarına 'olabilir, biz yapabiliriz, istersek başarabiliriz' i ispatladık. Şimdi, bunları niye anlattım? Ben size tekrar teşekkür ediyorum, her gördüğümde de teşekkür ettim, etmeye de devam edeceğim. İnşallah çalmayacaksınız çırpmayacaksınız, çaldırmayacaksınız. Zaten üçünü yapmayınca her şey düzgün gidiyor. Orada sorunumuz yok ama gözden kaçırmamamız gereken bir şey daha var."

YORUMLAR
500
Gelecek Partisi'nin 'başbakanlık bizim hakkımız' çıkışının ardından İYİ Parti'den açıklama: Son noktayı Meral Akşener koyar Gelecek Partisi'nin 'başbakanlık bizim hakkımız' çıkışının ardından İYİ Parti'den açıklama: Son noktayı Meral Akşener koyar 6'lı masayı karıştıracak çıkış! Başbakanlık koltuğunun yeni talibi: Meral Hanım'ın değil, bizim hakkımız 6'lı masayı karıştıracak çıkış! Başbakanlık koltuğunun yeni talibi: Meral Hanım'ın değil, bizim hakkımız
Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Kocaeli, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
22:43 Kocaeli'de arızalanan tır çok sayıda aracı biçti
21:57 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya borsada manipülasyonu tepkisi: Burunlarından getireceğim
21:15 Saat 21.00'i işaret etmişti! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın?
21:09 Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım
20:34 Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Dana ve kuzu karkas alım fiyatı kilogram başına 2 lira arttı
20:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle
19:37 Mauro Icardi ile eşinin ayrılığında aldatma iddiası! İşte Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçi...
19:10 Geride bıraktığımız haftada dolar kazandırırken altın, borsa ve euro kaybettirdi
18:53 Zabıtanın cezasına sinirlenen seyyar satıcı iki çocuğu ve kendisini benzinle yakmak istedi
18:36 Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 23:04:45. #1.12#
SON DAKİKA: Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement