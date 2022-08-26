Aylin Cesur'dan Bakan Kirişci'ye: "Domates Üreticilerinin Uğradığı Zarardan Bakanlığınızın Haberi Var Mı"

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta ve Burdur'da görüştüğü domates üreticilerinin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Cesur, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye, "Domates üreticilerinin uğradığı zarardan bakanlığınızın haberi var mı" diye sordu.

Aylin Cesur, Isparta ve Burdur'un köylerinde domates üreticileriyle bir araya geldi. Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde yaşayan bir domates üreticisi, yaşadıkları sorunları Cesur'a anlatırken "Bir çuval gübre ve azotun maliyeti 270 liraydı, şu anda bin 400 lira. Aradaki fark nerede? Çaldılar bizden" dedi. Deregümülü üreticiler ise yaklaşık 10 bin ton domates üretimi beklediklerini, acil önlem alınmazsa üretimi durdurmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Aylin Cesur, Isparta ve Burdur'daki temaslarının ardından, domates üreticilerinin yaşadığı sorunlarla ilgili, Vahit Kirişçi'nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Cesur önergesinde, maliyetlerde yüzde 100 üzerindeki artış olmasına rağmen domatesin kilogram fiyatının yüzde 7,14'lük bir artışla 3 TL'ye çıktığını belirtti ve domates üreticilerinin yaşadığı sorunlara çözüm bulunmazsa üretimin duracağını vurguladı.

Deregümü köyü halkının en önemli geçim kaynaklarından birinin domates olduğuna dikkat çeken Cesur, domates üreten çiftçilerin de diğer üreticiler ile aynı sorunları yaşadığını ve dara düştüğünü dile getirdi.

Aylin Cesur, Bakan Kirişci'ye, "Domates üreticilerinin uğradığı zarardan bakanlığınızın haberi var mı" diye sordu.