İYİ Parti İstanbul Milletvekili Özdağ Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İdlib'de 6 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin, "Türkiye ve Suriye orduları karşı karşıya gelirse Rusların ne yapacaklarını bilmemiz mümkün değil. Bölgesel bir çatışmayla karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Ümit Özdağ, yıllardır İdlib'in büyük provokasyonlara gebe olduğuna ve Türk askeri gözlem noktalarının kuşatma altında girebileceğine yönelik uyarılar yaptıklarını ancak uyarılarının iktidar tarafından dikkate alınmadığını söyledi.

Türkiye ile Rusya arasındaki ateşkesin sadece 3 buçuk gün sürdüğünü belirten Özdağ, bunun da Ankara'nın Suriye ordusunu durdurma konusunda artık diplomatik planda etkisiz kaldığının göstergesi olduğunu öne sürdü.

Suriye ordusunun ilerlemesiyle birlikte Türk askeri gözlem noktalarının kuşatıldığını, hatta ikmallerde bile zorlukların yaşandığını iddia eden Özdağ, bu kuşatmanın, şehit verilen provokasyonda ortaya çıktığı gibi her an çok daha büyük provokasyonlara neden olabileceğini dile getirdi. Özdağ, "Bu provokasyonlar da daha büyük kayıplar ve çatışmaların önünü açabilir. Askeri durumun her gün biraz daha kontrol dışına çıkma eğilimi söz konusu." diye konuştu.

Suriye ordusunun kritik yerleri alarak saldırılarını sürdürdüğüne işaret eden Özdağ, "Suriye ordusu birçok köyü ve M-5 yolu için kritik sayılan yerleşimleri ele geçirdi. Suriye birliklerinin ilerlemesi sırasında Türk ordusunun 5 No'lu askeri gözlem noktası ile geçici konuşlanma bölgesi Suriye ordusunun kuşatması altına girdi. Türk ordusu da Suriye ordusunun ilerlemesine karşı Fırat Kalkanı ve Afrin'den İdlib'e büyük yığınak yaptı. M-4 ile M-5 karayollarının kesişme noktası olan Seraki kasabasının üç tarafını kesti." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin silah takviyesine rağmen Suriye ordusunun ilerlemesini sürdürdüğünü vurgulayan Özdağ, şöyle konuştu:

"28 Ocak'tan bu yana olaylar TSK'nin da dahil olacağı bir çatışma eksenine kaymıştır. Bu gidişle iki ordu çatışabilir. Türkiye, Rusya ve Suriye ile İdlib konusunda HTŞ terör örgütünün İdlib'ten tasfiyesi ve diğer muhalefet güçleriyle Şam güçleri arasında uzlaşmayı hedefleyen bir anlaşmayı şekillendirmelidir. Aksi takdirde bölgede iki tarafın orduları çatışabilir. Bunun Türkiye ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne faydası yoktur. Türk ve Suriye orduları karşı karşıya gelirse Rusların ne yapacaklarını bilmemiz mümkün değil. Bölgesel bir çatışmayla karşı karşıya kalabiliriz. Uzun süreden beri İdlib'te Türk gözlem noktalarının teker teker kuşatma altına girmesi, alınması provakasyona açık bir ortamı beraberinde getirmiştir. Her an olaylar kontrol dışına çıkabilir."

Özdağ, Rusya'nın Ankara'yı rahatsız eden adımlarına karşı Türkiye'nin Ukrayna'ya 200 milyon dolarlık kredi açtığını ancak bunun Türkiye'yi bir yere götürmeyeceğini iddia etti.

Ümit Özdağ, daha kapsamlı, diplomatik, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan bir yaklaşımın hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlandığı zaman Türkiye dahil Suriye'de her hangi bir ülkenin askerinin kalmaması gerekir. Ankara'nın resmi çizgisi de zaten bu yöndedir. Biz bu çizginin anlaşmalarla gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriyeli mültecilere 80 milyar dolar harcandığını, Türkiye'nin bundan sonra tek bir mülteciyi kabul etmeyeceğini bütün dünyaya duyurması gerektiğini belirten Özdağ, sahadan aldıkları bilgilere göre İdlib'ten 45 bin kişinin Afrin'e geçtiğini, bu sürecin devam ederek İdlip'deki nüfus hareketliliğin Afrin ve Cerablus bölgesine yönlendirilmesi gerektiğini önerdi.