İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar: "Demokrasi ve Hukuk Kazanacak, İstibdat Kaybedecek"

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar; İstanbul Esenyurt'ta partisinin tanıtım karavanına yapılan saldırıya tepki gösterdi. Kırkpınar, "Biz, 'demokrasi' dedikçe bize saldırılar devam ediyor. Bu saldırılar ne kadar sürer bilmiyorum ama demokrasi ve hukuktan asla vazgeçmeyiz. Demokrasi ve hukuk kazanacak, istibdat kaybedecek" dedi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, gazetecilerle bir araya geldi. İstanbul Esenyurt'taki, İYİ Parti Ege Bölgesi il ve ilçe başkanları toplantısı sırasında yaşanan saldırıyla ilgili konuşan Kırkpınar, şunları söyledi:

"Üzülerek ifade ediyorum ki geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta yapılan İYİ Parti'ye ait saha çalışmasında kullanılan konteynerin önünde ve içinde olan arkadaşlarımıza MHP'liler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırı, aynı zamanda MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem hanımefendinin gözünün önünde cereyan etti. Biz demokrasi dedikçe bize saldırılar devam ediyor. Bu saldırılar ne kadar sürer bilmiyorum ama demokrasi ve hukuktan asla vazgeçmeyiz. Demokrasi ve hukuk kazanacak istibdat kaybedecek. Yaşasın demokrasi, yaşasın hukuk, kahrolsun istibdat diyoruz. İYİ Parti, Türkiye genelinde oyunu en çok artıran partidir. 983 ilçe ve 81 ilde bütün teşkilatlarıyla Meral Akşener hanımefendinin arkasında sıkı bir duruş gösteriyoruz. Sayın Genel başkanımız bu tip olaylar karşısında bütün teşkilat mensuplarımızı, hükümeti, kararlı bir duruş sergilemeye davet ediyor. Biz de bu dik duruşumuzdan vazgeçmeden kararlı bir duruş sergileyeceğiz."

"CUMHUR İTTİFAKI SANDIĞA GÖMÜLECEK"

Kırkpınar, gelecek seçimlerin Türkiye için bir demokrasi sınavı olduğunu vurgularken, şöyle konuştu:

"2017 yılında yapılan ve sonuçları tartışmalı olan referandumla tek adam rejimine geçtik. 82 milyon vatandaşın yaşadığı bir ülkede bütün devleti tek bir adam yönetirse ve bu da baskıcı bir rejim olursa bunun karşısında İYİ Parti kurulacaktı ve kuruldu. Önümüzdeki seçimlerde Türkiye'de birinci parti olacak olan partimiz İzmir'de de birinci parti olacak. Bugün demokrasi, özgürlük ve hukuk diyoruz ama 365 günün her gününde demokrasi çiğneniyor ve hukuk yok sayılıyor. Önümüzdeki seçim, Türkiye'nin demokrasiyle sınavıdır. Demokrasi için mücadele eden tüm siyasi partiler, Cumhur İttifakını sandığa gömecektir."

"HER AY 2 PUAN ARTIRIYORUZ"

Yaptırdıkları anketlerde İYİ Parti'nin İzmir'de şu an ikinci parti konumunda olduğunu aktaran Kırkpınar, "Önümüzde yaklaşık 10 ay var. Eğer ki Kasım ayında yapılan bir seçim olursa bilemem. Ama haziranda yapılırsa durum değişir. Her ay iki puan öne taşıyoruz. Şu anda oranımız 23.6. İzmir'de birinci parti olacağız. Partimize HDP hariç her partiden gelen üyeler var" diye konuştu.

"DANIŞMADAN KARAR ALMAM"

Kırkpınar, görevinden istifa edip milletvekili aday adayı olma kararını 30 ilçe başkanına ve il yönetim kurulu üyelerine danışmadan almayacağını belirtirken, "Onların görülerini dikkate almadan böyle bir karar almam. Bir siyasi partiyi en yukarı taşıyan teşkilattır. Teşkilat, teşkilat, teşkilat..." dedi.