İYİ Parti'nin yeni GİK ve MDK listesi belli oldu - Son Dakika

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayında, 50 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlendi.

Partinin 2. Olağan Kurultayı "Millet bizi çağırıyor" ana sloganıyla Altınpark'ta gerçekleştirildi.

Meral Akşener'in yeniden Genel Başkan seçildiği kurultayda GİK ve MDK de belirlendi.

En yüksek oyu Sarızeybek aldı

GİK aday listesinde 187, MDK aday listesinde ise 22 kişi yer aldı.

Partiye kısa bir süre önce üye olan emekli albay Erdal Sarızeybek, kurultayda delegeden 1131 ile en yüksek oyu alan isim oldu.

Genel Sekreter Uğur Poyraz 1032 oyla ikinci, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ise 1030 oyla 3. sırada yer aldı.

Ekonomi profesörü Ümit Özlale 995, hukukçu Bahattin Bahadır Erdem 989 oyla GİK'te yer alırken, Teşkilat Başkanı Koray Aydın 965 oyla ve Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ise 892 oyla seçildi.

Başkanlık Divanından Yerel Yönetim Başkanı Metin Ergun 816, Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı 720, Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu 796, Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu 848, Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas 923, Siyasi İşler Başkanı Mehmet Salim Ensarioğlu 773, Toplumsal Politikalar Başkanı Şenol Sunat 882, Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Nuri Okutan ise 905 oy aldı.

Akşener'in anahtar listesinde yer alan STK Başkanı Yavuz Temizer ve Milli Politikalar Başkanı Aytun Çıray GİK'e giremedi. Yine anahtar listede ismi bulunan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doktoru ve İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ile Siyaset Akademisi Başkanı Aydın Adnan Sezgin ise GİK'te yedek üye olarak yer aldı. Sezgin 476 oy alırken, Cesur 323 ile en düşük oyu alan isim oldu.

GİK üyeleri ve aldıklar oylar

GİK üyeliğine seçilenler ve aldıkları oylar şöyle:

"Erdal Sarızeybek 1131, Uğur Poyraz 1032, Ümit Dikbayır 1030, Ümit Özlale 995, Bahattin Bahadır Erdem 989, Koray Aydın 965, Muhammed Emre Haberdar 948, Berna Sukas 923, Nuri Okutan 905, Orhan Çakırlar 901, Yavuz Ağıralioğlu 892, Şenol Sunat 882, Rıdvan Uz 870, İsmail Tatlıoğlu 848, Ünzile Yüksel 844, Metin Ergun 816, Arzu Önşen 802, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu 796, Dursun Ataş 788, Murat Karaman 787, Mehmet Tolga Akalın 777, Dursun Çolak 777, Mehmet Salim Ensarioğlu 773, Emine Küçükali 772, Burcu Akçaru 771, Hasan Toktaş 769, Ümit Beyaz 761, Müberra Çakır 751, Meral Alemdar 726, Muhammet Naci Cinisli 722, Mustafa Cihan Paçacı 720, Süleyman Sırrı Özdolap 720, Kadriye Ünler 712, Tevfik Sinan Sözen 688, Mehmet Arslan 680, Mümin İnan 679, Ahmet Kamil Erozan 669, Burak Akburak 669, Burhanettin Kocamaz 665, İsmet Koçak 664, Orhun Ertürkmen 661, Ümmü Gülsüm Paksoy 653, Halil Aydoğdu 651, Şükrü Kuleyin 651, Celal Karapınar 650, Ayhan Bölükbaşı 645, Ömer Süslü 616, Cumali Durmuş 594, Mine Baş 474, Şükriye Sevin Çağlayan 458."

MDK üyeliğine seçilenler

MDK üyeliğine seçilenler ve aldıkları oylar da şu şekilde:

"Ethem Baykal 1137, Sena Aksakallı 1134, Batuhan Yılmaz 1123, Furkan Kamalak 1095, Şeyda Şahin 1089, Süleyman Çetin 1088, Baha Cankut Sarıtaş 1075, Mehmet Şerif Avcı 1056, Zeynep Şeyda Irmak 1049, Öncül Kazancı 993, Akın Uyar 923"