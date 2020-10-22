İYİ Partili İlay Aksoy hakkında nefret söylemleri iddiasıyla suç duyurusu - Son Dakika

İYİ Partili İlay Aksoy hakkında nefret söylemleri iddiasıyla suç duyurusu

22.10.2020 12:16
İYİ Partili İlay Aksoy hakkında nefret söylemleri iddiasıyla suç duyurusu, System.String[]

İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi İlay Aksoy hakkında Suriyeli mültecilere yönelik nefret söylemleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi İlay Aksoy hakkında Suriyeli mültecilere yönelik nefret söylemleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER), Mülteci Dernekler Federasyonu ve Hukukçular Derneği, İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi İlay Aksoy hakkında Suriyeli mültecilere karşı nefret söylemleri olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya gelen avukatlar suç duyurusuna ilişkin basın açıklaması yaptı.

"Ne yazık ki topluma kin ve düşmanlık tohumları ekmiştir"

Dernekler adına açıklama yapan avukat Zeynep Ertekin, "İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi ve Fatih Belediye Başkan adayı olan İlay Aksoy uzun süredir TCK'nın 122 ve 216 kapsamında olan nefret, ayrımcılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama içeren eylemlerde bulunmaktadır. Şüpheli İlay Aksoy, Fatih Belediye Başkan adayı olduğu dönemlerde seçim bölgesinde, 'Fatih'i Suriyelilere bırakmayacağız' ifadelerinin yer aldığı pankartlar astırmış ve toplumun bir arada yaşadığı ortamlarda halk arasında kin ve düşmanlığa sevk edici açıklamalarda bulunmuştur. Bunların yanında Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile de bu eylemlerine devam etmiş ve bu eylemleri neticesinde ne yazık ki topluma kin ve düşmanlık tohumları ekmiştir. Attığı her ırkçı tweet üzerinden binlerce yorum alan şüpheli, kendisine yapılan onlarca uyarıya rağmen insanlar arasındaki Suriyeli-Türk ayrımını kasten körüklemektedir" ifadelerini kullandı.

"Nefret söylemleri ile yaşanan her vak'ada büyük bir payı bulunmaktadır"

Nefret söylemleri nedeniyle insanların hayatlarını kaybettiğini belirten avukat Ertekin, "Şüpheli tarafından siyasi bir malzeme haline getirilen Suriyeli ve Mülteci düşmanlığı artık haddi aşmış ve bu nefretten kaynaklanan çeşitli eylemler neticesinde pek çok masum insan hayatını kaybetmiş, maddi ve manevi zarar görmüştür. Daha dün, Konya'da 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetmiştir. İlay Aksoy her ne kadar bu eylemleri kendisi gerçekleştirmiş olmasa da oluşturduğu algı ve nefret söylemleri ile yaşanan her vak'ada büyük bir payı bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

"Kardeşçe yaşanan bir dünya için çalışıyoruz"

Son olarak avukat Ertekin, "Bizler, mazlumların korunduğu ve kollandığı, savaş veya benzeri sebeplerle zayıf duruma düşmüş insanlara destek olunduğu, birlikte ve kardeşçe yaşanan bir dünya için çalışıyoruz. Bizler, Suriye'deki savaştan kaçarak ülkemize sığınan ancak Sakarya'da meydana gelen olayda tecavüze uğradıktan sonra vahşice katledilen Emani el Rahmun'un ve henüz 2 yaşındaki evladının, Adana'da yaşanan feci olayda polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ali el Hemdan'ın, Bursa'da pazarcılık yaparken yaşamını yitiren Hamza Ajan'ın, Zeytinburnu'nda Arapça konuştuğu için öldürülen 21 yaşındaki Abdulkader Davoud'un dosyalarının takipçisi olan avukatlar, sivil toplum kuruluşları ve acılarını paylaşan insanlar olarak şiddet diline ve politikalarına dur diyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı. - İSTANBUL

İYİ Partili İlay Aksoy hakkında nefret söylemleri iddiasıyla suç duyurusu
İYİ Partili İlay Aksoy hakkında nefret söylemleri iddiasıyla suç duyurusu

Genel İdare Kurulu, İlay Aksoy, İYİ Parti, Suriyeli, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İYİ Partili İlay Aksoy hakkında nefret söylemleri iddiasıyla suç duyurusu - Son Dakika

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