İYİ Partililer, Uşak Merkez İlçe Başkanı'na yönelik saldırının aydınlatılmasını istedi - Son Dakika
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İYİ Partililer, Uşak Merkez İlçe Başkanı'na yönelik saldırının aydınlatılmasını istedi

6 saat önce

İYİ Parti milletvekilleri Durmuş Yılmaz, Yasin Öztürk ve Uşak İl Başkanı Şener Toköz, partinin Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş'ın aracına, 21 Aralık gecesi av tüfeğiyle ateş edilmesi konusunun bir an önce aydınlatılarak sorumluların bulunmasını talep etti.

İYİ Partililer, Uşak Merkez İlçe Başkanı'na yönelik saldırının aydınlatılmasını istedi, System.String[]

İYİ Parti milletvekilleri Durmuş Yılmaz, Yasin Öztürk ve Uşak İl Başkanı Şener Toköz, partinin Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş'ın aracına, 21 Aralık gecesi av tüfeğiyle ateş edilmesi konusunun bir an önce aydınlatılarak sorumluların bulunmasını talep etti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve Şener Toköz, aracına av tüfeğiyle ateş edildiğini belirterek polise başvuran Hakan Savaş'ın katılımıyla İYİ Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Durmuş Yılmaz, yaptığı konuşmada, Hakan Savaş'a yapılan saldırının öldürme kastı taşıdığını öne sürdü.

Savaş'ın olaydan yara almadan kurtulduğunu hatırlatan Yılmaz, "Kolluk kuvvetleri konuyu tüm yönleriyle araştırıyor. Şu ana kadar ortaya çıkartılmış bir kanıt, delil yok. Biz konunun aydınlatılacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere Uşak'a geldiklerini belirterek "Hakan kardeşimizin, uzun süredir Uşak Belediyesinde önceki dönemde dönen yolsuzluklarla ilgili çalışmaları oldu. Belediye hakkında 11 ayrı suç duyurusunda bulundu. Sonuna kadar bu konuları takip etmeye devam edeceğiz." dedi.

İl Başkanı Şener Toköz, sorumluların bir an önce bulunmasını istediklerini dile getirerek "Yaptığımız muhalefet dolayısıyla birilerinin canını yaktığımız için bu saldırının gerçekleştiğine inanıyoruz. Sorumluların bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bu saldırı bizleri yolumuzdan alıkoyamayacak." şeklinde konuştu.

Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş da emniyet güçlerinin konuyu araştırdığını belirterek olayla ilgili detay vermek istemediğini söyledi.

-Olay

Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, 21 Aralık gecesi bir akaryakıt istasyonundan polisi arayarak Uşak- İzmir kara yolundaki Hacıkadem Kavşağı'nda kırmızı ışıkta 35 U 8270 plakalı hafif ticari sınıfındaki aracıyla beklerken, plakasını göremediği bir minibüsten ateş edildiğini bildirmişti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sağ ve sol kapı camları kırık olan araçta inceleme yapmıştı. Savaş da olaya ilişkin emniyette ifade vermişti.

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:22 Kaynak: AA
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