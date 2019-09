İzmir ak partili dağ bakırçay bölgesini cazibe merkezi yapacağız

AK Partili Dağ Bakırçay bölgesini cazibe merkezi yapacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin Bergama İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıda Aliağa, Bergama ve Kınık'a yatırımları yoğunlaştıracaklarını belirterek, Bakırçay bölgesinde yer alan ilçeleri yapacağımız hizmet ve yatırımlar ile İzmir'in cazibe merkezi haline getireceğiz dedi.

AK Parti Bergama İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantıya Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, MHP Bergama İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin ve çeşitli odaların başkanları ve daire müdürleri katıldı. Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper de ilçenin sorunlarına dikkat çekerek, Hamza Dağ'dan destek istedi. Ürper, Bergama'nın başta ulaşım olmak üzere sorunlarını özetlersek Bergama Çevreyolu ve Kozak Çevreyolu ön plana çıkıyor. İzmir - İstanbul Otoyolu'nun açılması, Menemen - Çandarlı Otoyolu'nun 29 Ekim tarihinde açılacak olması nedenleriyle Bergama içinden geçen araç yoğunluğu her geçen artıyor. Bitme aşamasına gelen Bergama Çevreyolu'nun bir an önce tamamlanarak hizmete açılması gerekiyor. Kozak Çevreyolu'nun da yapımına başlanmalı ve özellikle ağır tonajlı araçların Kozak bölgesine giderken tarihi dokuya zarar vermesi için gerekli önlemler alınmalı. Bergama Meslek Lisesi için Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nde ücretsiz olarak arsa tahsis etmemize rağmen henüz ihalesi yapılmadı. Raylı sistem İZBAN'ın bölgemize ulaşmasını sağlayacak olan Aliağa-Bergama hattı projesinin bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz dedi.

'YOLLARIN ASFALTLANIP, TAS DÖSENMESİNE BAŞLADIK'

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da göreve geldikleri 31 Mart 2019 tarihinden bu yana geçen 5 aylık sürede ilçenin ihtiyaçlarını ve öncelik sırasını belirlediklerini söyledi. En önemli sorunun yolların asfaltlanması ve kilit parke taşı döşenmesi olduğunu belirten Koştu, Bu problemleri çözmek için ilk olarak kurumlar ile koordineli olarak çalışarak altyapılarını tamamlayıp, asfaltlama ve taş döşeme işlemlerine başladık ve devam ediyoruz. Bergama'nın sorunlarını çözmek için bakanlarımız ile görüşmelerimiz devam ediyor. 5 yıllık görev süremiz içinde tüm sorunları çözüp, vaat ettiğimiz hizmetleri yerine getireceğiz dedi.

'İZMİR'İ CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 31 Mart seçimleri öncesi Bergama'ya geldiğimizde, 'AK Belediyeciliği komşu ilçe olan Kınık'a gidin beş yılda neler yapmışız görün aynısını yapmak için genç kardeşiniz olan Hakan Koştu'ya yetki verin' dedik Sağ olsun Bergamalılar da bizleri mahcup etmeyerek tercihlerini bizden yana kullandı. Şimdi sıra bizde. Biz de verdiğimiz sözleri bir bir tutarak Bergama'yı hak ettiği yere getireceğiz. Başta ulaşım olmak üzere tüm planlarımızı Aliağa, Bergama ve Kınık olarak entegre bir biçimde planlayıp Bakırçay bölgesinde yer alan ilçeleri yapacağımız hizmet ve yatırımlar ile İzmir'in cazibe merkezi haline getireceğiz dedi.

Basına kapalı devam eden kahvaltıda oda başkanları talep ve isteklerini anlattı. Hamza Dağ, Bergama Kaymakamı Mamut Kaşıkçı'yı makamında ziyaret edip, Yeni Camisi'de Cuma namazını kıldıktan sonra Dikili'ye geçti.